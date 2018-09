JAKARTA – The Voice Kids Indonesia season 3 kini sampai pada tahap Live Round. Sebanyak 24 peserta dibagi menjadi 2 episode yang masing-masing menampilkan 12 anak-anak berbakat di bidang tarik suara. Dari 12 peserta tersebut menyisakan 2 orang dari masing-masing tim coach.

Episode 1 Live Round telah dilangsungkan dan dari babak tersebut telah diputuskan 6 peserta terbaik yang melaju ke babak berikutnya. Seperti rilis yang diterima Okezone, peserta tersebut dipilih berdasarkan vote dan penyelamatan dari coachnya.

Tim Kaka mendapat kesempatan untuk tampil pertama kali. Dalam episode ini, Tim Kaka menampilkan aksi dari Vani, Fire, Shakila serta Joni dan Jeni. Vani, lady rocker cilik asal Medan pun mampu menyajikan penampilan yang apik. Aksinya yang membawakan lagu Who’s Lovin You dipuji habis-habisan oleh para coach.

Setelah itu, giliran duo asal Kupang Joni dan Jeni yang mampu menghadirkan kejutan. Penampilan memukau pun diperlihatkan oleh dua anggota Tim Kaka lainnya, yakni Fire dan Shakilla. Dari keempat penampilan tersebut, maka keputusan pun jatuh bahwa Shakilla dan Vani melenggang ke babak berikutnya. Shakilla berhasil selamat karena mendapatkan vote tertinggi. Sementara itu, Vani diselamatkan oleh Kaka.

Setelah Tim Kaka memperlihatkan kebolehannya, kini giliran Tim dai Marcell. Di episode ini, Tim Marcel terdiri dari Glory, Syifa, Meiska dan Hendrik. Dari tim ini, terpilihlah Hendrik asal Papua Barat dan Meiska asal Denpasar. Malam itu Hendrik membawkan lagu I will Always Love You dan Meiska tampil dengan Footprints In The Sand. Hendrik berhasil lolos melalui perolehan vote. Sementara itu, Meiska diselamatkan langsung oleh Marcell.

Terakhir giliran 4 peserta dari Tim Agnez yang bertaruh untuk dapat terselamatkan di babak ini. Dari Tim Agnez terpilihlah Niko asal Bengkulu dan Wimas asal Denpasar. Membawakan lagu Say something, Niko berhasil diselamatkan oleh Agnez Mo. Sementara itu, Wimas asal Denpasar tampil dengan lagu I Cant Make You Love Me. Penampilan Wimas pun berhasil membuatnya mendapat vote tertinggi di Tim Agnez.

Dari penampilan 12 peserta tersebut episode Live Round kali ini meloloskan 6 orang peserta. Mereka adalah Vani, Shakilla, Hendrik, Meiska, Niko dan Wimas. Masih ada 12 peserta lagi yang akan bertarung di babak Live Round episode 2. Seperti apa penampilan 12 peserta lainnya? Jadilah saksi dalam babak Live Round episode 2 pekan depan hanya di GTV.

(sus)