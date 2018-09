JAKARTA - Persaingan para anak-anak berbakat dari seluruh Indonesia untuk menjadi pemenang ajang kompetisi The Voice Kids Season 3 semakin seru saja. Setelah menjalani babak Battle Round, kini babak Live Round The Voice Kids Indonesia Season 3 akhirnya dimulai.

12 anak-anak berbakat dan bertalenta yang berasal dari tiga team berbeda, setiap minggunya akan diadu untuk memperebutkan tiket masuk ke babak Semi Final The Voice Kids Indonesia Season 3.

Bahkan kini voting SMS mulai dibuka dan akan semakin mempersulit kontestan untuk bisa masuk ke babak Semi Final.

Nantinya, hanya akan ada dua peserta yang akan melaju ke babak Semi Final dari masing-masing Team. Kedua peserta tersebutpun dipilih berdasarkan voting sms tertinggi serta penilaian coach mereka.

Pada minggu ini, Alisha, Niko, Wimas dan Laura dari Team Agnez Mo akan salong beradu. Begitupula dengan Fire, Jeni & Joni, Vani, dan, Shakila dari Team Kaka, serta Glory, Hendrik, Meiska, dan Syifa dari Team Marcell.

Sementara itu Nadhia, Billy, Supit, Naura dan Zilah dari Team Agnez, Moses, Maysha, Octrin, dan Keva, dari Team Kaka, serta Vanessa, Evelyn, Syarla, dan Billy Sembiring dari Team Marcell, akan bertanding pada babak Live Round The Voice Kids minggu depan.

Penampilan perdana malam hari inipun diawali dengan lagu Who's Lovin' You milik The Jackson 5 yang dibawakan oleh Vani dari Team Kaka. Bahkan keindahan penampilan Vani, sempat membuat coach Agnez berdecak kagum, hingga membuat coach Kaka menangis haru.

"Kamu ini pembukaan yang luar biasa, sama sekali enggak kelihatan tegang, enggak kelihatan nervousnya, kamu di atas panggung tuh sudah kayak panggungnya kamu. Pitch nya oke, teknik vokalnya oke, pembawaannya oke, performancenya gila, bagus banget," puji coach Agnez Mo.

 

"Terharu sampe keluar air mata, sangar. Dan berkali-kali dia membuat gue tercengang, dan kali ini menetes airmata," ujar coach Kaka.

Pada penampilan kedua, si kembar Jeni dan Joni nampak menyanyikan lagu milik Celine Dion dan Peabo Bryson berjudul Beauty and The Beast. Sementara pada penampilan ketiga, Fire asal Banyuwangi nampak menyanyikan Bintang Kehidupan dari Nike Ardila.

Dilanjutkan dengan penampilan dari Shakila dengan Saving All My Love For You yang juga mendapatkan pujian dari para coach.

Sayangnya penampilan cukup baik dari Fire serta Jeni & Joni, tidak membuat dirinya bisa tetap berada di panggung The Voice Kids Indonesia Season 3.

Perolehan sms rendah serta penampilan yang dianggap tak sebaik Shakila dan Vani, membuat Fire serta Jeni & Joni harus rela meninggalkan panggung The Voice Indonesia Season 3.

Team Agnez Mo diketahui diwakili oleh kedelapan anak, yakni Niko, Wimas, Laura, Alisha, Nadhia, Billy, Supit, Naura dan Zilah. Sementara Team Kaka diwakilkan oleh Fire, Vani, Shakila, Jeni & Joni, Moses, Maysha, Octrin, dan Keva. Sedangkan Team Marcell diwakilkan oleh Hendrik, Syifa, Meiska, Glory, Vanessa, Evelyn, Syarla, dan Billy Sembiring.

Ke 24 peserta diketahui akan diadu dalam dua babak sebelum akhirnya mendapatkan 12 peserta yang siap untuk melaju ke babak Semi Final The Voice Kids Indonesia Season 3.

Siapakah talenta muda yang akan lolos dan masuk ke babak Semi Final The Voice Kids Indonesia Season 3? Dukung talenta muda favoritmu dengan cara ketik TVKI (spasi) Nama Kontestan, lalu kirim ke 95151, sebanyak-banyaknya.

Dan jangan lupa saksikan kemeriahan kompetisi dari para talenta muda muda berbakat hanya di The Voice Kids Indonesia, setiap hari Kamis pukul 19.15 WIB hanya di Global TV.

(edh)