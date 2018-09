LOS ANGELES - Minggu lalu, Dave Bautista mengungkapkan, siap dipecat Walt Disney Pictures akibat lantang membela James Gunn, mantan sutradara Guardians of the Galaxy. Namun kini, aktor 49 tahun itu berharap agar rumah produksi itu bersedia menggarap film spin-off solo untuk Drax.

“Aku rasa, Drax memiliki kisah yang indah sekaligus menyedihkan untuk diangkat. Apalagi ketika kau tahu dia kehilangan keluarganya akibat dibunuh,” kata Bautista dalam wawancaranya bersama MTV International seperti dikutip dari Variety, Kamis (6/9/2018).

Dalam mitologi Marvel Cinematic Universe (MCU), istri dan putri Drax dikisahkan tewas dibunuh Ronan the Accuser, karakter antagonis dalam film Guardians of the Galaxy. Meski kemudian dalam Avengers: Infinity War terkuak, hal itu dilakukannya atas perintah Thanos. Kisah itu memang sedikit berbeda dengan apa yang ditampilkan Marvel Comics dalam versi komik.

Melansir Comicbook, Kamis (6/9/2018), Arthur Douglas yang seorang manusia dibunuh Thanos bersama istri dan putrinya. Rohnya kemudian diselamatkan ayah Thanos dan ‘dititipkan’ dalam sebuah tubuh baru. Arthur kemudian terlahir kembali dan menjadi Drax the Destroyer alias Drax sang Penghancur.

Drax kemudian menjadi prajurit tak terkalahkan di jagat MCU yang memiliki satu misi: menghancurkan Thanos! Ketika Drax yakin, putrinya telah tewas, ternyata ia bertahan hidup dan dibesarkan oleh ayah Thanos secara diam-diam. Ia kemudian tumbuh menjadi Moondragon, pejuang dengan kekuatan telepati yang luar biasa.

Meski ngotot agar kisah Drax difilmkan, namun Bautista cukup sadar diri bahwa kemungkinan itu sulit terwujud. “Aku tahu kemungkinannya kecil. Tapi aku rasa, Disney harus mempertimbangkan hal itu karena aku yakin itu pula yang diinginkan fans. Kalaupun bukan aku yang memerankannya nanti, bagiku, kisah Drax menarik untuk diangkat,” ujarnya menambahkan.

Bautista menegaskan, tak akan mempermasalahkan apabila Disney memutuskan untuk menggandeng aktor lain untuk berperan sebagai Drax. Hal itu sebenarnya telah disampaikannya pekan lalu.

Kala itu, dia dengan tegas mengatakan, tak lagi berminat berperan sebagai Drax setelah Disney mendepak James Gunn. Pasalnya, menurut dia, Gunn adalah napas Guardians of the Galaxy.

Apabila Bautista harus pensiun menjadi Drax maka fans Avengers harus mengucap salam perpisahan kepadanya, setelah Avengers 4 tayang pada tahun depan. Pasalnya, Walt Disney Pictures dan Marvel Studios memastikan mengundur penggarapan Guardians of the Galaxy Vol. 3 pada tahun depan.

