SEOUL - Drama terbaru MBC, Time, akhirnya membocorkan detail karakter Seohyun dalam stills yang dirilis, Kamis (28/6/2018). Dalam foto tersebut, personel termuda SNSD itu tampil serius dengan balutan seragam chef berwarna putih.

Melansir Soompi, adegan tersebut diambil di Le Cordon Bleu Sookmyung Academy, Seoul, pada 7 Mei 2018. Foto tersebut merupakan salah satu scene ketika Seol Ji Hyun (Seohyun) akan mengambil ujian keterampilan untuk bekerja di industri layanan makanan.

Seohyun mengaku, sangat bersemangat menjalani syuting drama tersebut. "Aku sangat antusias karena bekerja dengan sutradara, penulis, aktor, dan staf yang hebat. Aku menghabiskan banyak energi dan bersenang-senang selama syuting," tutur pemilik nama asli Seo Ju Hyun tersebut seperti dilansir dari Soompi, Kamis (28/6/2018).

Seohyun mengungkapkan, Time bercerita tentang orang-orang yang hidup dengan rajin dan penuh kasih sayang. Sayang, waktu yang mereka miliki sangat terbatas. “Kemudian, aku berkaca pada karakter yang kuperankan. Aku juga ingin melakukan pekerjaan dengan baik tanpa ada penyesalan," ujarnya.

Namun tampaknya, Seohyun tak perlu khawatir dengan kinerjanya. Staf produksi mengungkapkan, dia adalah artis yang sangat teliti dalam berakting. Untuk bisa memerankan lakon seorang koki misalnya, Seohyun rela belajar memasak dan mengenal peralatannya.

Di lokasi syuting pun, dia terkenal sebagai sosok yang sopan dan ramah kepada staf produksi. "Ketika Seohyun tiba di lokasi syuting, dia mampu membangkitkan suasana. Itu mungkin karena kepribadiannya yang ceria dan selalu positif, sama seperti karakter yang diperankannya," ungkap staf tersebut.

Selain Seohyun, Time juga menampilkan deretan aktor populer lainnya. Kim Jung Hyun, Kim Joon Han, dan Hwang Seung Un adalah beberapa di antaranya. Drama arahan Jang Joon Ho ini dijadwalkan tayang setiap Rabu-Kamis, pukul 22.00 KST, pada Juli 2018.

Serial Time akan menggantikan drama Come and Hug Me yang dibintangi oleh Jang Ki Yong dan Jin Ki Joo.

(SIS)