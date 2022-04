SEOUL - Seohyun SNSD memutuskan untuk memperbaharui kontraknya bersama Namoo Actors. Hal itu diumumkan agensi tersebut lewat keterangan resminya pada 29 April 2022.

Bintang drama Private Lives tersebut bergabung bersama Namoo Actors, sejak awal tahun 2019. “Kami akan melanjutkan kerjasama dengan Seohyun, yang selalu bisa mengejutkan penonton lewat setiap proyek aktingnya,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Jumat (29/4/2022).

Namoo Actors memastikan, pihaknya akan terus mendukung karier Seohyun di dunia akting. Sehingga akan ada lebih banyak orang yang mengenal bakatnya sebagai seorang aktris.

Seperti diketahui, Seohyun memulai debutnya bersama girl group SNSD, pada 2007. Sukses membangun karier musik, dia memutuskan fokus pada dunia akting sejak 3 tahun terakhir.

Saat ini, aktris 30 tahun tersebut terlibat dalam beberapa proyek akting. Dia beradu akting dengan Na In Woo dalam drama terbaru KBS, The Jinx’s Lover. Seohyun SNSD juga menjadi lawan main Kim Nam Gil dalam drama Thief: Sound of the Sword.*

