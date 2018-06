Sejak dikasih buku solar system nena obsesi bgt sama planet2, janji ngajak ke bulan gak mungkin, well paling deket ngajak ke planetarium, tapi dasar kita ortu suka janji tanpa tanggal pasti, alhasil hari ini berjudul bayar utang, walau sampe sini sempet drama telat 5 menit loket udah tutup, alhamdulillah rejeki nena si anak solehah, masih ada dua bangku gak sebelahan yg kosong, sikaatt.. sukses ajak warga tangsel jalan2 ke jakarta pusat, kalo selatan mah sering numpang lewat.. 😄 next masuk monas yaa genk.. #edisibayarutang

