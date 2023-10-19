Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diduga Terlibat Aliran Sesat, Ben Kasyafani Disomasi Mantan Jamaah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:28 WIB
Diduga Terlibat Aliran Sesat, Ben Kasyafani Disomasi Mantan Jamaah
Ben Kasyafani disomasi mantan jamaah aliran sesat (Foto: Instagram/benkasyafani)
JAKARTA - Ben Kasyafani mendapat surat terbuka atau somasi dari dua orang mantan jamaah aliran sesat melalui seorang kuasa hukum bernama Ichwan Toni. Somasi tersebut diberikan untuk Ben lantaran ia diduga memiliki keterlibatan dengan aliran tersebut.

Selain Ben, nama artis Ida Royani juga turut muncul dalam somasi tersebut. Pasalnya, Ben dan Ida disebut pernah membanggakan diri sebagai bagian dari ajaran tersebut dalam sebuah video di YouTube.

"Saya akan bacakan tentang pesan terbuka kepada dua publik figur ternama yaitu Ida Royani dan Ben Kasyafani. Dalam hal ini patut diduga keterkaitannya dengan suatu ajaran yang diduga menyimpang," ujar Ichwan Toni dikutip dari tayangan YouTube Seleb Oncam News.

"Di mana dua publik figur itu melalui media platform YouTube resmi dengan sengaja membanggakan diri, saling bertemu sebagai bagian dari ajaran yang menyimpang tersebut," lanjutnya.

Dalam somasi yang dibacakan, dua mantan jamaah itu mengatakan jika apa yang diajarkan dalam aliran tersebut sangat tidak sesuai dengan akidah Islam.

"Padahal dengan jelas, berdasarkan data maupun saksi mantan-mantan ajaran yang kita hadirkan di sini bahwa ajaran aliran tersebut telah keluar dari akidah Islam pada umumnya," jelasnya.

Ben Kasyafani

