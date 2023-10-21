Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Benarkan Ben Kasyafani Jemaah, LDII: Kami Bukan Aliran Sesat!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |10:30 WIB
Benarkan Ben Kasyafani Jemaah, LDII: Kami Bukan Aliran Sesat!
LDII membenarkan bahwa Ben Kasyafani adalah jemaah organisasi (Foto: Instagram/benkasyafani)
A
A
A

JAKARTA - Ben Kasyafani belakangan ramai diberitakan menjadi salah satu artis yang masuk dalam organisasi masyarakat Islam (Ormas) Lembaga Dakwah Indonesia alias LDII. Ia dan artis senior Ida Royani bahkan disomasi oleh dua orang mantan jemaah organisasi tersebut.

Terkait hal itu, Lembaga Dakwah Indonesia atau LDII pun angkat bicara dan membenarkan jika Ben dan Ida adalah benar merupakan jemaah mereka. Sekaligus membeberkan jabatan yang dipegang oleh dua artis tersebut.

"Ben Kasyafani warga (jemaah), kalau Ida Royani pengurus bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga," ujar Ludhy Cahya, selaku Ketua Departemen Komunikasi, Informasi dan Media LDII, kepada Okezone saat dihubungi pada Sabtu (21/10/2023).

Akan tetapi, LDII memberikan bantahan ketika mereka dicap sebagai organisasi sesat. Bukan tanpa sebab, pasalnya LDII sama sekali tak masuk dalam 10 kriteria ajaran sesat yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tak hanya itu, LDII pun mengklaim jika mereka terdaftar di beberapa Kementerian Indonesia.

Halaman:
1 2
