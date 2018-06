LOS ANGELES - Paul McCartney dikabarkan akan meluncurkan lagu terbarunya. Kabarnya, lagu tersebut akan diluncurkan dalam waktu dekat ini dan akan segera dapat dinikmati oleh para penggemarnya.

Kabar ini mencuat setelah mantan anggota The Beatles tersebut memposting beberapa petunjuk di akun Instagram pribadinya. Dari postingan tersebut, diketahui jika dirinya akan meluncurkan dua lagu sekaligus.

(Baca Juga: Bersama Aming, Rossa Jalankan Ibadah Umrah)

(Baca Juga: Ketika Nella Kharisma Dapat Petuah dari Inul Daratista)

Dalam postingan pertamanya, dia memposting sebuah gambar abstrak berwarna warni. Di atasnya, terlihat ada dua tulisan, yakni ‘I Don’t Know’ dan ‘Come on to Me’. Diketahui, kedua tulisan tersebut adalah judul dari lagu yang akan dirilisnya.

Meski baru diumumkan beberapa waktu lalu, namun Paul telah memperdengarkan salah satu lagu terbarunya, Come On to Me. Dia menyanyikan lagu tersebut di Pub Philharmonic, yang terletak di Liverpool, Inggris.

#PaulMcCartney #EgyptStation Sebuah kiriman dibagikan oleh Paul McCartney (@paulmccartney) pada 18 Jun 2018 jam 9:00 PDT

Selain itu, dia juga sempat memposting sebuah video di akun Instagramnya. Melansir dari laman Billboard, Rabu (20/6/2018), di video tersebut terlihat dua buah piramida, dua pohon, serta sesuatu yang nampak seperti pemancar radio.

Tak ketinggalan, di atasnya terdapat tulisan Egypt Station. Hal ini membuat banyak berspekulasi, apakah tulisan tersebut merupakan judul dari album terbaru Paul atau bukan. Hal ini dikarenakan sampai saat ini dia masih belum memberikan bocoran apapun, selain rumor jika album tersebut akan dirilis pada musim gugur tahun ini.

Sekadar informasi, album tersebut merupakan album studionya yang ke-17. Diketahui, album terbarunya ini diluncurkan hampir lima tahun setelah album sebelumya, "New" dirilis pada 2013 silam.

Meski kini telah berusia 76 tahun, pemain bass untuk The Beatles tersebut masih semangat untuk membuat lagu. Hal inilah yang kemudian dia mendapatkan beberapa penghargaan dari kerajaan Inggris.

Salah satunya adalah medali Companion Of Honor, yang didapatkannya pada awal Mei lalu. Penghargaan ini merupakan salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pihak Kerajaan Inggris. Selain Paul, beberapa nama besar seperti Vera Lynn, Janet Baker, Stephen Hawking, Judi Dench, dan J.K. Rowling pun pernah mendapatkan penghargaan tersebut.

(aln)