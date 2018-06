JAKARTA - Ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia season ketiga segera dimulai. Ajang tersebut setidaknya akan dimulai pada Kamis, 21 Juni 2018 yang ditayangkan oleh GTV pada pukul 19:15 WIB.

The Voice Kids Indonesia sukses mencari bintang-bintang baru di ranah tarik suara. Terlebih lagi, ajang ini mampu mencetak bintang-bintang pada usia belia.

Yang menariknya lagi, formasi The Voice Kids Indonesian season 3 akan diwarnai dengan formasi juri baru.

Angela Tanoesoedibjo selaku Managing Director GTV menyebut bahwa ajang The Voice Kids Indonesia salah satu ajang pencarian bakat tersukses di dunia. Kendati begitu, bila melihat dari tim kerja yang terlibat dalam ajang tersebut, begitu tak mudah hingga akhirnya mencetak bintang-bintang baru.

“GTV berhasil mengukuhkan dirinya sebagai home of real talents di ranah pertelevisian Indonesia, hal ini terbukti dengan diakuinya bahwa The Voice Kids Indonesia season sebelumnya menjadi salah 1 (satu) ajang kompetisi nyanyi bakat muda yang tersukses di dunia," katanya.

"Prestasi tersebut tak lepas dari kerja tim yang luar biasa dan kematangan konsep yang baik serta pemilihan peserta dan juga coaches yang tepat bertaraf international. Hal itulah yang membuat GTV memutuskan untuk bisa mengulang kesuksesan sebelumnya lewat The Voice Kids Indonesia season 3," sambungnya.

Sementara itu, Angela menambahkan bahwa kedepannya ajang tersebut tak hanya mencetak bintang-bintang muda melainkan para penyanyi-penyanyi dewasa lainnya.

"Secara keseluruhan, GTV dengan segala persiapannya yang maksimal kedepannya tidak hanya menampilkan kids namun juga progarm The Voice dewasa yang mampu menghibur pemirsa dan menciptakan banyak idola baru Indonesia, sehingga GTV layak untuk disebut sebagai home of The Voice," tutupnya.

Selain itu, The Voice Kids Indonesia season 3 dipastikan bakal lebih seru, dimana wajah baru pada coaches diisi nama baru. Yang pertama adalah Agnez Mo, dimana kiprahnya dalam industri musik Tanah Air bahkan dunia sudah tak terbantahkan lagi. Lalu ada vokalis band legendaris yakni Kaka 'Slank' hadir dalam meja coches dimana bersama bandnya Slank, Kaka mampu menghadirkan single-single hits. Kemudian ada nama Marcell Siahaan yang juga menjadi penyanyi soloist yang punya suara khas.

Sebagai informasi, The Voice Kids Indonesia season ketiga telah melalui rekrutmen pada 13 kota besar. Diantaranya terdapat kota Denpasar, Makassar, Batam, Manado, Bandung, Yogyakarta, Medan, Ambon, Lombok, Kupang NTT, Palembang, Malang dan Balikpapan. Untuk kota Jakarta Dan Surabaya berlaku audisi untuk anak-anak usia 7 sampai 15 tahun.

(aln)