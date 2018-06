SEOUL- Pasangan populer dari drama Desendant of The Sun, Jin Goo dan Kim Ji Woon dikabarkan akan reuni dalam drama terbaru, Mr.Sunshine. Melansir Koreaboo, Selasa (19/6/2018), Jin Goo dan Kim Ji Woon rumornya sudah bersedia untuk menjadi cameo di drama yang produksi dan detail spesifiknya tersebut masih banyak dirahasiakan.

Menariknya, orang di balik kisah drama sejarah tersebut adalah Kim Eun Sook, yang merupakan penulis skenario Desendant of The Sun. Selain itu, Mr. Sunshine juga akan diarahkan oleh PD Lee Bong Bok, yang juga tangan dingin di balik drama yang meraup rating hingga 38,8 persen tersebut. Partisipasi mereka memungkinkan untuk menambah antisipasi bagi Mr. Sunshine. Drama produksi Hwa & Dam tersebut dibintangi oleh Lee Byung Hyun dan Kim Tae Ri sebagai pemeran utama.

Lee Bung Hyun merupakan aktor dari serial drama IRIS, yang juga dibintangi Kim Tae Hee, pada Oktober 2009. Drama bertemakan spionase dan terorisme itu memperoleh rating pemirsa hingga 30 persen. Drama ini juga menjadi acara televisi yang paling banyak ditonton di Korea Selatan, kala itu.

Sementara Kim Tae Ri, adalah aktris muda yang berperan dalam film populer The Handmaiden dan 1987. Yang patut dicatat, lewat film The Handmaiden itu Kim Tae Ri mampu menyabet penghargaan Best New Actress dalam 6 ajang penghargaan. Di antaranya, Directors Cut Award ke-16, Blue Dragon Film Awards ke-37, Women in Film Korea Festival ke-17, KOFRA, dan Buil Film Awards, dan Busan Film Critics Awards ke-17.

Sebagai informasi, Mr. Sunshine merupakan drama sejarah yang berkisah tentang seorang bocah Korea yang dibawa ke Amerika Serikat. Setelah dewasa, dia bergabung dengan angkatan bersenjata Amerika dan kembali ke tanah kelahirannya, pada 1871.

Setibanya di Korea, lelaki itu bertemu Go Ae Shin, seorang putri bangsawan Korea yang memiliki penampilan polos namun dikaruniai pemikiran tegas. Produksi drama tersebut merogoh kocek yang cukup fantastis, yakni hingga USD27,8 juta atau sekira Rp388 miliar. Mr. Sunshine akan mulai mengudara di tvN, pada 7 Juli 2018, pukul 21.00 KST.

