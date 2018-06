LOS ANGELES - Film Deadpool 2 merupakan film dengan rating dewasa paling sukses saat ini. Banyak orang yang menyukai film tersebut, mulai dari kalangan biasa hingga para artis besar sekelas Kanye West.

Meski begitu, nampaknya Kanye memiliki beberapa komplain terhadap film tersebut. Salah satunya dikarenakan dia menyebut salah satu lagu yang ada di film tersebut, memiliki suara yang sama dengan lagu miliknya.

"Saya suka kedua film Deadpool. Saya mendengar lagu di dalamnya yang terdengar mirip dengan lagu saya. Saya siap mempersiapkan musik saya untuk Deadpool," tulis Kanye, seperti dikutip dari laman E! Online.

I love both Deadpool movies🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥… I heard tracks in it that sound similar to mine… bro I would have cleared my music for Deadpool …— KANYE WEST (@kanyewest) June 12, 2018

Akan tetapi, setelah memposting cuitan tersebut, Kanye memposting sebuah cuitan baru. Dia mengungkapkan penghormatannya dikarenakan keberanian dan tingginya daya imajinasi para penulis Deadpool.

"Cara penulisan dan pendekatan kalian sangat inovatif. Saya suka bagaimana kalian memecahkan hambatan ‘dinding keempat’. Terima kasih telah menjadi inovatif dan saya ingin Anda tahu, jika saya akan mengosongkan jadwal untuk selanjutnya," paparnya.

your guys writing and approach is so innovative … I love how you guys break the 4th wall… thank you for being innovative and please know I’m down to clear next time— KANYE WEST (@kanyewest) June 12, 2018