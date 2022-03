JAKARTA – Ryan Reynolds berusaha mengungkap tanggal rilis film Deadpool 3. Sejak tahun 2009 silam, Ryan Reynolds sudah berhasil debut sebagai tokoh Deadpool dalam film X-Men Origins: Wolverine yang dibintangi Hugh Jackman.

Setelah bertahun-tahun menanti penampilan Deadpool yang paripurna, Ryan berhasil kembali dengan sebuah film solo di tahun 2016 dan sekuelnya di tahun 2018.

Sayangnya, nasib Ryan dan film Deadpool terombang-ambing ketika 20th Century Fox diakuisisi oleh Walt Disney. Sempat dianggap sebagai proyek film yang tak punya masa depan dan kini nyaris dibatalkan, rupanya Ryan punya jawaban mengenai tanggal tayang film Deadpool 3.

Berbicara di seri Kid Gloves, Ryan berbincang soal Deadpool dan kedatangannya di MCU yang dinantikan banyak orang. Namun, ketika dirinya berusaha menyebut sebuah jendela tayang, Ryan malah kena sensor dengan bunyi ‘bip’ dan foto Kevin Feige yang memandangnya sinis karena berusaha menyebar informasi sensitif perusahaan Marvel Studios.

Apakah penyensoran itu merupakan sebuah lelucon dari Ryan sendiri, atau permintaan studio? Hingga kini ia tak mau mengaku. Yang jelas, Ryan pasti benar-benar punya informasi soal nasib Deadpool ke depannya setelah seri film X-Men diperkenalkan ulang di jagat sinema Marvel Cinematic Universe milik Marvel Studios.

Selain itu, belakangan ini muncul rumor bahwa Deadpool akan hadir di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness bulan Mei besok. Meski Ryan kerap membantah, para fans menganggap bantahan tersebut sebagai lelucon dan kebohongan belaka seperti yang dilakukan oleh aktor Andrew Garfield untuk film Spider-Man: No Way Home.

Apakah Deadpool akan muncul dalam waktu dekat? Kabarnya siap disutradarai Shawn Levy, film Deadpool 3 masih menjadi misteri hingga kini.

