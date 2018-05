UKRAINA - Dua Lipa menjadi penyanyi pembuka dari ajang final sepak bola terbesar di Eropa, yakni Liga Champion. Dua tim yang kali ini masuk ke babak final adalah Real Madrid dan Liverpool, yang kemudian dimenangkan oleh Real Madrid.

Sebelum para penonton dipanaskan oleh atmosfer final Real Madrid dan Liverpool, mereka telah dipanaskan terlebih dahulu oleh Dua Lipa. Dua Lipa tampil dengan sangat bergairah di tengah-tengah lapangan bola.

Dua Lipa tampil menggunakan baju putih dan celana pendek berwarna silver. Dengan penampilan tersebut, dia berhasil memukau ribuan penonton dari final Liga Champion tersebut.

Pada kesempatan kali ini, penyanyi berusia 22 tahun tersebut membuka acara tersebut dengan lagu One Kiss. Dua Lipa berhasil menyanyikan lagu tersebut dengan sangat apik, ditemani dengan penari latar yang tak kalah seksi.

Selain itu, dia pun melakukan duet dengan Sean Paul menyanyikan lagu No Lie. Kemudian, keduanya menutup acara pembukaan tersebut dengan menyanyikan lagu Be The One dan New Rules.

Sekedar informasi, seperti melansir dari laman NME, Senin (28/5/2018), Dua Lipa dikabarkan tengah mempersiapkan album selanjutnya. Dia mengatakan bahwa album tersebut akan meluncur pada awal 2019 mendatang.

Saat ini, Dua Lipa sudah memiliki dua penghargaan di dunia musik Inggris. Kedua penghargaan tersebut datang dari album perdananya yang berjudul namanya sendiri.

“Ada begitu banyak momen mencubit diriku sendiri. Ini terjadi setiap hari karena ada banyak hal menarik yang terjadi. Ketika saya pertama kali mengeluarkan album saya itu adalah hal yang sangat, sangat besar bagi saya, untuk menempatkan tubuh yang bekerja di luar sana yang telah saya kerjakan untuk waktu yang lama,” ujar Dua Lipa.

Selain itu, diketahui juga pada saat ini Dua Lipa dikabarkan tengah memproduksi lagu untuk film James Bond terbaru. Namun hingga saat ini, baik Dua Lipa maupun pihak pembuat film James Bond belum mengkonfirmasi hal tersebut.

