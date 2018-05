JAKARTA – Kedekatan penyanyi Rossa dan Afgansyah Reza memang kerap memancing rasa penasaran publik. Kerap terlihat bersama, keduanya bahkan tak sungkan pamer kemesraan.

Seperti saat perayaan ulang tahun Afgan yang ke-29, pada 27 Mei 2018. Pelantun Terima Kasih Cinta itu terlihat merangkul mesra bahu janda satu anak tersebut. Dalam unggahannya, Rossa menuliskan, “Selamat ulang tahun untuk ‘my VVIP’ @afgansyah.reza. My partner in crime dan my 1st dial call,” tulisnya.

Penyanyi asal Sumedang, Jawa Barat, itu menambahkan, “Kali ini doa untukmu dalam hati aku saja ya. Yang pasti, bagus-bagus. Semoga Allah selalu memberkahimu.”

Kehadiran Rossa dalam berbagai momen spesial Afgan membuat publik penasaran ada apa dengan mereka. Tak sedikit pula yang berharap, keduanya segera meresmikan hubungan itu.

“Semoga jodoh dan cepat dihalalkan ya Teh Oca,” tulis seorang netizen. Sementara lainnya mengungkapkan, “Kalau nanti menikah, kira-kira nanti anaknya jadi apa ya? Secara Bu Tegar dan Pak Sadis.”

Dalam wawancaranya dengan awak media, Afgan tak menampik jika Rossa merupakan seseorang yang berarti baginya. Rossa, imbuh dia, berpengaruh dalam perjalanan sedekade kariernya di industri musik.

“Rossa adalah sosok yang membantu saya berubah, dari pemalu hingga percaya diri. Dia membuat saya enjoy dalam berkarya,” ujar Afgansyah Reza saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Rossa, menurut Afgan, selalu bisa memberi penilaian jujur terhadap sebuah karya. “Kalau bagus, dia akan bilang bagus. Dia juga tak sungkan memberikan masukan untuk saya,” imbuhnya.

Kedekatan Rossa dan Afgan terjalin sejak tahun 2010. Tak sekadar pertemanan dekat, keduanya juga diketahui pernah merilis karya bersama. Afgan dan Rossa sempat merilis lagu duet Kamu Yang Kutunggu, pada 2014.

Selain kompak di atas panggung, Afgan dan Rossa juga tak pernah risi mengumbar kemesraan di depan publik. Namun hingga kini, baik Rossa maupun Afgan tak pernah mengungkapkan hubungan mereka sebenarnya.

Namun pada akhir Februari silam, Lola Purnama, ibu Afgan, mengatakan bahwa putranya dan Rossa adalah sahabat baik. “Mereka kebetulan satu label. Selama ini, saya tahunya mereka berteman baik,” ujarnya.

