LOS ANGELES - Hollywood tampaknya memiliki pasangan selebriti baru. Hal ini lantaran Nicki Minaj baru saja mengumumkan jika dia sedang pacaran dengan Eminem.

Baca Juga: Pendiri Grup Musik Debu Meninggal Dunia

Klaim Nicki Minaj itu bermula setelah ia merilis lagu terbarunya, Big Bank. Lirik lagu Big Bank sedikit banyak mengarah kepada Eminem.

"Told ’em I met Slim Shady, bag the Em / Once he go black, he’ll be back again," demikian penggalan lirik lagu yang dinyanyikan Nicki bersama Big Sean dan 2 Chainz tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, Nicki memancing rasa penasaran publik lewat postingan Instagramnya. Dalam postingannya itu, rapper 35 tahun itu menuliskan penggalan lirik yang diyakini merujuk pada Eminem itu.

Fans pun tak kuasa menahan rasa penasaran mereka. Seorang fans bertanya, "Apakah kau mengencani Eminem?"

Dengan singkat, Nicki menjawab, "Iya."

Tak ada penjelasan lebih lanjut atau pernyataan resmi dari Eminem terkait klaim Nicki tersebut. Tak ada yang tahu pula apakah Nicki serius atau hanya sedang menggoda penggemar dengan mengaku berpacaran dengan Eminem.

Di sisi lain, Eminem pernah mengatakan jika dia kesulitan berkencan sejak bercerai dari mantan istrinya, Kim Mathers pada 2001 silam. Sebagai gantinya, Eminem lebih memilih pergi ke strip club atau bermain aplikasi kencan.

Baca Juga: Tak Hanya Buka Bersama, Vidi Aldiano dan Teman-Teman Juga Sahur Bareng

"Tinder dan Grinds. Aku juga pergi ke strip clubs. Apa yang bisa aku katakan? Pergi ke strip club adalah caraku bisa bertemu dengan wanita. Itu menarik bagiku," cerita Eminem seperti dikutip dari Fox News, Minggu (27/5/2018).

(LID)