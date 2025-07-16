Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nicki Minaj dan SZA Terlibat Perseteruan Panas di Media Sosial, Ini Penyebabnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |15:04 WIB
Nicki Minaj dan SZA Terlibat Perseteruan Panas di Media Sosial, Ini Penyebabnya
Nicki Minaj dan SZA Terlibat Perseteruan Panas di Media Sosial, Ini Penyebabnya (Foto: Ist)
A
A
A

LOS ANGELES - Drama baru kembali memanaskan industri musik Hollywood. Dua musisi papan atas, Nicki Minaj dan SZA, tengah berseteru sengit di media sosial setelah saling sindir secara terbuka di platform X (sebelumnya Twitter).

Konflik ini bermula ketika Nicki Minaj menuding Punch—eksekutif label Top Dawg Entertainment (TDE) yang juga menaungi SZA—telah melakukan perundungan terhadap dirinya secara terang-terangan di media sosial.

"Senang rasanya punya bukti aku dibully dan difitnah oleh seorang pria secara terbuka di platform yang aku gunakan untuk bekerja," tulis Nicki pada 15 Juli 2025, dikutip dari ENews, Rabu (16/7/2025).

Nicki Minaj
Nicki Minaj dan SZA Terlibat Perseteruan Panas di Media Sosial, Ini Penyebabnya (Foto: Ist)

Tak lama setelah curhatan tersebut viral, SZA mengunggah cuitan yang dianggap menyindir Nicki, meski tidak menyebut nama secara langsung.

"Mercury retrograde... jangan terpancing ya, bebek lucu," tulis SZA dalam cuitannya.

Nicki pun langsung membalas dengan sindiran tajam, menanggapi seolah SZA memang menyindirnya.

"Pergi sana gambar ulang freckles kamu, bookie," balas Nicki, bernada sinis.

Perseteruan tak berhenti di situ. Nicki Minaj terus melontarkan sindiran, mulai dari menyinggung penampilan fisik SZA hingga meragukan pencapaian karier pelantun Kill Bill itu.

"Cewek itu kelihatan dan terdengar kayak habis disengat lebah. Menggambar freckles palsu," tulis Nicki dalam salah satu unggahannya.

Tak hanya itu, Nicki juga mempertanyakan validitas kesuksesan album SOS milik SZA yang belum lama ini mencetak rekor 9x Platinum dan bertahan di Top 10 Billboard 200 selama lebih dari 80 minggu—melampaui rekor milik Michael Jackson.

Nicki menyindir cara SZA merilis ulang album deluxe sebagai strategi pencapaian semu.

"Dia merilis seluruh album baru sebagai versi deluxe dari album lama yang sudah keluar setahun atau dua tahun cuma biar bisa pecahkan rekor. Apa-apaan ini? Kukira dia artis sejati. Girl, bye," tulis Nicki.

Meski tidak membalas satu per satu sindiran dari Nicki, SZA memberikan respons keras saat salah satu penggemarnya memperingatkan soal potensi diserang oleh Barbz—julukan untuk fanbase Nicki Minaj.

"Aku dibully jutaan orang online tiap hari, lalu keluar ke tur stadion yang penuh orang yang ngasih aku cinta sebenarnya, di dunia nyata. Orang tuaku sehat dan aku ada di puncak karierku. Sadar diri lo! Ngomong sana sama tembok!!!" tegas SZA.

 

1 2
