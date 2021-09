NEW YORK - Rapper Nicki Minaj batal menghadiri Met Gala yang digelar di The Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat, pada Senin (13/9/2021) malam waktu setempat.

Lewat Twitter, pelantun Anaconda tersebut mengungkapkan alasannya tak berpartisipasi dalam ‘pesta fashion’ prestisius tersebut karena adanya syarat vaksin. Dia menegaskan, sekalipun harus divaksin tak akan melakukannya untuk Met Gala.

“Aku akan divaksin jika merasa sudah cukup riset. Dan saat ini, aku tengah mempelajarinya. Karena itu, sayangku tolong jaga kesehatan kalian. Pakai masker dengan dua tali yang menutupi wajah kalian dengan baik,” tuturnya.

Kicauan sang rapper pun menuai kontroversi. Tak sedikit warganet yang mengomentari kicauannya tersebut.“Nicki, vaksin tidak sepenuhnya menjagamu dari COVID-19. Tapi, ia mencegahmu mengalami gejala serius akibat virus Corona,” ujar netizen.

Namun, Nicki Minaj membalas komentar warganet itu dengan, “Sayang, itu tidak benar. Aku mengalami gejala COVID-19 yang sama dengan mereka yang telah divaksin.”

Rapper 38 tahun itu mengungkapkan sempat tertular COVID-19 saat syuting video untuk penampilannya dalam MTV Video Music Awards yang berlangsung pada 12 September silam. Dia mengaku, takut menularkan virus itu pada putranya. "Kau tahu bagaimana rasanya tak bisa mencium dan memeluk bayimu selama lebih dari sepekan karena COVID-19? Apalagi, bayiku sangat bergantung pada mamanya," tuturnya menambahkan. Nicki juga mengungkapkan, sepupunya di Trinidad menolak untuk divaksin setelah temannya mengalami impotensi setelah mendapatkan vaksin COVID-19. "Testisnya menjadi bengkak dan pernikahannya terpaksa dibatalkan," ujarnya. Mengutip Page Six, Selasa (14/9/2021), Centers for Disease Control (CDC) mengatakan, vaksin efektif mencegah gejala fatal akibat COVID-19. Vaksinasi juga teruji aman dan tidak terdeteksi menimbulkan impotensi atau pun pembengkakan alat kelamin.*