LOS ANGELES – Liam Neeson menjadi nama baru yang masuk bursa pemain untuk film spinoff Men in Black. Jika negosiasi berjalan mulus, Liam bakal beradu akting dengan aktor Thor, Chris Hemsworth dan Tessa Thompson yang sudah terlebih dahulu diamankan tanda tangannya.

Film spinoff Men in Black ini akan disutradarai oleh F. Gary Gray, yang sebelumnya menangani film sekelas Fate of the Furious. Sementara itu skenario ditulis oleh Matt Holloway dan Art Marcum.

Baca juga: John Legend Beri Wejangan Pernikahan Kepada Pangeran Harry dan Meghan Markle

Chris Hemsworth dan Tessa Thompson tidak dikontrak untuk berperan sebagai duo pahlawan pemberantas alien yang dipopulerkan oleh Will Smith dan Tommy Lee Jones seperti dalam tiga film sebelumnya. Film baru kali ini bukan berbicara tentang itu, namun masih berada di dalam dunia yang sama.

Plot dan nama-nama karakter hingga saat ini masih tetap dirahasiakan. Namun untuk Liam Neeson, ia kabarnya akan berperan sebagai kepala organisasi Men in Black di London, di mana cerita awal dimulai.

Baca juga: Inikah Plot Cerita dari Film Avengers Keempat?

Melansir Hollywood Reporter, Rabu (23/5/2018), Walter F. Parkes dan Laurie MacDonald, selaku produser dalam trilogi MiB pertama, akan kembali duduk sebagai sutradara pada film kali ini. sementara itu Steven Spielberg akan bertindak sebagai eksekutif produser.

Rencananya film spinoff Men in Black akan dirilis pada 14 Juni 2019. Sebagai informasi, Men in Black terakhir kali dirilis pada 2012.

(SIS)