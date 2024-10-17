Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Terakhir Liam Payne Sebelum Meninggal Ini Jadi Sorotan, Curhat Kisah Sedih Pribadi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |09:47 WIB
Lagu Terakhir Liam Payne Sebelum Meninggal Ini Jadi Sorotan, Curhat Kisah Sedih Pribadi
Lagu Terakhir Liam Payne Sebelum Meninggal Ini Jadi Sorotan, Curhat Kisah Sedih Pribadi (Foto: IG Liam)
A
A
A

LOS ANGELES - Kabar duka datang dari mantan anggota grup vokal One Direction, Liam James Payne. Ia dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 17 Oktober 2024. 

Liam, yang meninggal pada usia 31 tahun, mengalami kecelakaan fatal setelah terjatuh dari lantai tiga sebuah hotel.

Padahal, sebelum kematiannya, Liam Payne sempat merilis lagu berjudul ‘Teardrops’. Lagu tersebut kini jadi karya terakhirnya.

Liam Payne
Liam Payne

Liam Payne bahkan sempat mengungkapkan cerita sedih di balik lagu terbarunya tersebut melalui postingan yang dibagikan di akun Instagramnya pada 1 Maret 2024 lalu itu. 

Ia mengatakan, sesuai judulnya, ‘Teardrops’ tercipta dari banyak air mata. Bukan hanya dari kisah sedih hidupnya, namun juga mewakili kisah sedih dan air mata banyak orang. 

“Teardrops sudah keluar sekarang lagu ini lahir dari banyak air mata, tidak semuanya milikku.  Saya harap Anda menyukainya seperti saya dan tidak banyak dari Anda yang bisa merasakannya," tulisnya kala itu.

Liam Payne menjelaskan, bahwa lagu ‘Teardrops’ pada dasarnya merupakan lagu patah hati yang mengisahkan masa-masa kelam seseorang usai mengalami patah hati.

Menurutnya, lagu itu tercipta setelah proses refleksi dirinya selama setahun. ‘Teardrops’ merupakan single pertama Liam dalam tiga tahun dan hampir lima tahun pasca album studionya debut. 

Lagu itu ditulis langsung olehnya dan merupakan hasil kolaborasinya dengan produser dan penulis lagu Jamie Scott. 

“Teardrops itu tentang kerentanan semasa patah hati dan tantangan untuk melalui masa-masa itu,” kata sang penyanyi dalam siaran pers yang dikutip oleh People.

Nah, berikut lirik lagu dari ‘Teardrops’, lagu terakhir Liam Payne yang mengisyaratkan tentang masa kelam setelah patah hati. 

[Intro] Teardrops are fallin' Down your face again 'cause I don't know how to love you When I am broken too 

[Verse 1] Maybe your words make senseI could be the problem, I'm so sorry I know we could just be friends But I don't know how we come down from this softly 

[Pre-Chorus] Checkin' on my phone tryna see what I did last night Baby, I'm hatin' on myself 'cause I hate it when I make you cry  [Chorus] Teardrops are fallin' down your face again 'Cause I don't know how to love you when I am broken too Teardrops are fallin'I'll make you love me again, but I Don't know how to love you when I am broken too 

[Verse 2] All we do is break and bend I'm strugglin' to see the sunrise lately Really wish that I could mend All the little things that make you crazy 

[Pre-Chorus] Checkin' on my friends tryna see what I did last night (What I did last night) Lately, I'm hatin' on myself 'cause I hate it when I make you cry 

 [Chorus] Teardrops are fallin' down your face again' Cause I don't know how to love you when I am broken too Teardrops are fallin' I'll make you love me again, I swear I'm gonna learn how to be a better man 

 

Halaman:
1 2
