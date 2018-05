JAKARTA - Aktris cantik Raline Shah rupanya mengungkapkan kebisaannya dalam hal menulis diary. Bahkan kebiasaannya tersebut telah dilakukan Raline Shah sejak dulu ketika dirinya menetap di Amerika.

Lebih lanjut, bersama rekan-rekannya di Amerika, pemain film 5cm ini pun menjadi sebuah tantangan. Dan setidaknya Raline Shah pun menuliskan beberapa hal yang disyukuri.

"Sebenarnya dari dulu saya suka tulis di diary, tapi diary kosong. Tapi tahun lalu, teman-teman aku di Amerika itu mereka punya yang namanya '5 Minutes Journal', yaitu tiap hari ada quote-nya di atas, setiap minggu ada challenge-nya, kayak tantangan yang harus kita lakukan," kata Raline Shah saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (21/5/2018).

"Pastinya di depannya, di paginya, kita harus menuliskan 3 hal yang kita syukuri, 3 hal yang ingin kita lakukan hari itu. Dan malamnya, apa yang bisa kita perbaiki dari hari itu sendiri, dan apa yang membuat hari itu amazing atau spesial," sambungnya.

Sementara itu, dengan kebiasaannya menulis diary, setidaknya Raline Shah dapat merasakan hal positif di dalamnya. Ya, aktris 33 tahun ini bisa memperbaiki diri lewat diary yang ditulis.

"Jadi setiap hari dengan menulis itu, memang cuma lima menit, tapi menurut aku itu setelah sebulan, dua bulan, setelah kita melihat balik, kita ternyata bisa bersyukur dengan banyak sekali hal. Dan kita bisa memperbaiki diri itu setiap harinya biarpun sedikit tapi akumulatif, jadi biarpun statis enggak apa-apa, asal jangan lebih parah saja. Jadi be a better me everyday," paparnya.

Selain untuk memperbaiki diri, Raline Shah juga dapat mengingat-ingat kembali apa yang dilakukannya. Ia pun merasakan lebih disiplin dengan menuliskan diary itu.

"Dan syukur alhamdulillah aku bisa ngelihat kalau kita itu menulis atau mengingat apa yang kita lakukan, baiknya setiap hari insyaallah kita akan memperbaiki itu dengan sendirinya. Mulai dari disiplin, atau kita kurang banyak menghabiskan waktu dengan orang tua, atau membantu teman kita," tukasnya.

(edi)