Raline Shah lagi-lagi menjadi pusat obrolan fans-fans K-POP. Sayangnya, kali ini bukan karena kedekatannya dengan personel boyband beranggotakan lima member itu, melainkan karena penggunaan katanya yang dianggap kurang tepat.



Ceritanya, Raline diketahui pergi menonton konser BIGBANG di Jepang pada 23 Desember 2017. Saat konser, Raline mengunggah video pendek di Insta story yang memperlihatkan keseruan selama konser di Kyochera Dome tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat keempat member BIGBANG sedang melantunkan Last Dance, salah satu lagu dari album terbaru mereka, "MADE". Namun, yang mencuri perhatian bukanlah fakta Raline ada di konser BIGBANG, melainkan apa yang ditulisnya.



Di video Insta Storynya tersebut, bintang Surga yang Tak Dirindukan ini menulis kata-kata yang tak bisa diterima fans BIGBANG. Raline menyebut jika Seungri cs akan bubar.



"Craziest concert i've ever been to! Sad they are breaking up (Konser tergila yang pernah kudatangi! Sedih mereka akan bubar)," demikian tulis Raline.



Kata 'breaking up' yang dimaksud Raline di sini mungkin dimaksudkan untuk fakta bahwa BIGBANG akan hiatus selama beberapa tahun ke depan karena member-membernya harus wajib militer (wamil). Namun fans K-POP mengartikan kata breaking up yang dituliskan Raline itu sebagai anggapan atau informasi bahwa boyband asuhan YG Entertainment ini akan bubar.





Tak terima BIGBANG dikatakan akan bubar, fans K-POP langsung ramai-ramai menghujani kolom komentar Instagram Raline dengan kritikan. Tapi, ada juga beberapa yang mencoba tenang dengan mengoreksi secara sopan.



"Pretty reminder. Mereka enggak bubar yes. Tolong, jangan menyebarkan rumor," protes @meiwei.ming.



"Bigbang TIDAK bubar," komentar @adn.pcy.



"Well, setidaknya kau menghapus story-mu. Tolong hati-hati dengan caption jika itu berhubungan dengan BIBANG. Bubar adalah hal terakhir yang bisa kau katakan. Kami sangat sensitif soal ini karena mereka akan segera masuk wamil. Jangan berpikir buruk tentang kami. Have a nice holiday," kata @_gtoprise_.



"Mungkin maksudnya breaing up bukan bubar, melainkan istirahat," koreksi @tria9403_.

Di sisi lain, Raline memamerkan kembali kedekatannya dengan BIGBANG, terutama Seungri saat dia berhasil masuk ke backstage. Di Insta story-nya yang lain, Raline mengunggah foto mamanya bersama dengan Seungri.



"Tuan rumah yang baik di sini @seungriseyo," tulis Raline.

