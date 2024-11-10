Alasan Raline Shah Bantah Pernah Menikah dengan Brian Armstrong

JAKARTA - Raline Shah mengungkapkan alasannya membantah isu pernikahan dengan pengusaha Brian Armstrong. Seperti diketahui, dia ramai dikabarkan pernah menikah dan bercerai dengan CEO Coinbase itu, pada 9 Oktober 2024.

Kepada Denny Sumargo, dia menjelaskan, awalnya tak ingin buka suara terkait rumor tersebut. Dia juga bukan artis yang memancang perlu untuk menjaga imejnya.

Raline menjelaskan, saat itu hanya khawatir rumor pernikahan sekaligus perceraiannya akan berdampak pada keluarga besarnya.

“Karena ayah, Om, dan saudara-saudara aku di Medan kan sebagian besar di dunia politik,” ungkap sang aktris dikutip dari channel YouTube Denny Sumargo, Minggu (10/11/2024).

Saat rumor tersebut tersebar, Raline Shah mengaku, mendapat banyak pesan dari anggota keluarga yang mendesak dirinya untuk segera memberikan klarifikasi.

“Jadi itu tante, om, dan keponakan aku sampai WhatsApp dan bilang, ‘Tolong dong Raline, kalau peduli sama kita, diklarifikasi ya.’ Padahal, aku enggak mau klarifikasi sebenarnya,” ujarnya.

Sehingga klarifikasi itu dilakukannya untuk memastikan kenyamanan keluarga besarnya. Imej buruk menurutnya, bisa sangat memengaruhi bisnis dan imej politik keluarganya.