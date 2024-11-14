Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Raline Shah Kena Bells Palsy yang Membuatnya Sulit Tersenyum

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |08:52 WIB
Cerita Raline Shah Kena Bells Palsy yang Membuatnya Sulit Tersenyum
Cerita Raline Shah Kena Bells Palsy yang Membuatnya Sulit Tersenyum (Foto: IG Raline)
A
A
A

JAKARTA - Raline Shah pernah mengalami Bell's palsy, sebuah kondisi yang menyerang saraf wajah sehingga menyebabkan wajah bagian kanannya tampak seperti mengalami stroke. Pengalaman ini diceritakannya saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Denny Sumargo.

"Aku pernah kena Bell's palsy. Itu seperti stroke di setengah wajah," ujar Raline Shah.

Mendengar hal ini, Denny Sumargo tampak terkejut karena ternyata Raline belum pernah membicarakan hal ini secara luas di publik. Meski demikian, Raline menjelaskan bahwa ia sudah pernah sedikit berbagi cerita ini di podcast bersama Daniel Mananta.

Cerita Raline Shah Kena Bells Palsy yang Membuatnya Sulit Tersenyum
Cerita Raline Shah Kena Bells Palsy yang Membuatnya Sulit Tersenyum

Raline mengungkapkan bahwa ketika Bell's palsy menyerangnya, ia bahkan kesulitan untuk tersenyum. 

"Matanya jadi seperti turun. Kalau di aku bukan mata, tapi mulut dan wajah, jadi kayak nggak bisa senyum," jelas Raline.

Dalam proses penyembuhannya, Raline melakukan meditasi kesehatan dan terapi akupunktur. Dari situ, ia mulai memahami bahwa tubuh manusia tidak hanya bergantung pada kondisi fisik seperti otot atau aliran darah, tetapi juga pada energi yang disebut chi yang mengalir melalui titik-titik meridian dalam tubuh.

"Pengalaman ini membuat aku belajar meditasi untuk kesehatan. Tubuh ini bukan hanya fisik seperti otot atau sirkulasi darah, tapi ada energi yang disebut chi yang mengalir melalui titik-titik meridian," ungkapnya.

Meditasi kesehatan ini sangat membantu proses penyembuhan Raline. Selain itu, ia juga menjalani terapi akupunktur, yang menurutnya sangat efektif dalam mempercepat pemulihan.

"Sembuhnya karena meditasi dan akupunktur. Akupunktur itu nggak berdarah atau sakit, paling cuma terasa ngilu sedikit karena mengenai titik-titik meridian kita," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142537/raline_shah-D8uf_large.jpg
Dengan Senang Hati, Raline Shah Terima Gelar Presiden Jomblo Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/33/3104040/raline_shah-kcQG_large.jpg
Jadi Pejabat, Pekerjaan Pertama Raline Shah Isi Sambutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/33/3103933/raline_shah-NI6a_large.jpg
3 Alasan Meutya Hafid Pilih Raline Shah Jadi Staf Khusus Kemenkomdigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/33/3084262/raline_shah-aYjS_large.jpg
Alasan Raline Shah Bantah Pernah Menikah dengan Brian Armstrong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/33/3084070/raline_shah-PZk0_large.jpg
Raline Shah Siap Terbuka soal Asmara Jika Hal Ini Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/33/3084068/raline_shah-75Nf_large.jpg
Raline Shah Sempat Posting Foto Bareng Pacar, Tapi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement