SEOUL – Aktris Goblin, Lee El, membantah isu pacaran dengan aktor Coffee Prince, Kim Jae Wook. Bantahan itu dirilis agensi Lee, Artist Company, pada Minggu (20/5/2018).

Isu pacaran antara keduanya muncul setelah Lee El mengunggah foto Kim tengah tertidur di Instagram. Meski kemudian Lee menghapus unggahannya itu, namun foto tersebut terlanjur beredar di berbagai komunitas online.

"Foto tersebut diambil saat kedua aktor beristirahat di ruang tunggu pertunjukan teater Amadeus. Ketika Kim istirahat, Lee El mengunggah foto tersebut karena menganggapnya lucu. Kemudian, dia menghapusnya," ungkap Artist Company.

Sebagai informasi, Lee El dan Kim Jae Wook berperan sebagai suami istri dalam pertunjukan musikal Amadeus yang berkisah tentang Kehidupan Wolfgang Amadeus Mozart tersebut. Pertunjukannya digelar di BBCH Hall, Kwanglim Art Center, Seoul, sepanjang 27 Februari–29 April 2018.

Namun sebelum isu pacaran keduanya merebak, Kim Jae Wook dan Lee El diketahui memiliki hubungan yang sangat baik. Pada September 2017, Lee diketahui menyambangi lokasi syuting drama Temperature of Love, yang dibintangi Kim Jae Wook.

"El baru-baru ini memberi kejutan dengan mengirimkan coffee truck (ke lokasi syuting). Terima kasih, aku sangat terharu," tulisnya.

Kim menambahkan, “Berkatmu, aku mendengar (dari orang-orang di lokasi syuting) bahwa aku menjalani hidupku dengan baik.”

Sebagai balasan atas dukungan tersebut, aktor 35 tahun itu menghadiri premiere film terbaru Lee, Wind, Wind, Wind, pada Maret silam.

Keberadaan foto itu menyusul pengakuan kontroversial Lee tentang putus sekolah, April silam. "Aku sangat tertutup dan memiliki kepribadian yang sedikit unik. Kehidupan sekolah tak menyenangkan dan aku sangat kesepian," katanya.

Lee mengaku, tak bisa beradaptasi dengan teman-teman sekolahnya. "Jadi aku selalu sendirian di kelas dan kuputuskan berhenti sekolah. Orangtuaku sangat marah kala itu," ujarnya.

Namun seminggu setelah mengemukakan keinginannya tersebut, sang ayah membelikan Lee segelas soju. "Dia bilang padaku saat itu, 'Kau boleh berhenti sekolah, tapi ingat, kau harus mengurus hidupmu’."

Meski sempat putus sekolah, Lee akhirnya menyelesaikan pendidikannya hingga perguruan tinggi. Dia kemudian mengejar impiannya di dunia akting dengan bermain dalam film Secret dan serial Cheer Up on Love yang rilis pada 2009. (sis)

