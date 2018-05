JAKARTA - The Next Boy/Girl Band season 2 telah menemukan peserta yang masing-masing akan ada pada team boys yang bernama XCITE, sedangkan team girls dengan nama SNG. Satu peserta dari team boys yakni Eky asal Banjarmasin harus pulang, sedangkan Zinnia asal Bali dari team girls juga harus angkat koper alias pulang.

Meski begitu, sebelum kedua peserta ini harus angkat kaki, judges dari team boys dan girls sempat menyelematkan kontestan masing-masing dari team. Edillion dari team girls diselamatkan oleh Gamal, sedangkan Jere dari team boys diselamatkan oleh Denada.

(Baca Juga:Kontestan Team Girls Adu Freestyle Ngerap dengan Saykoji)

(Baca Juga:Pecah! Buka The Next Boy/Girl Band, Team Boys Bikin Panggung Bergemuruh)

"Sebelumnya gue pengen ngomong sedikit, ini adalah penjurian yang paling sulit. Kalian semua punya skill yang sama rata. Dan seperti yang tadi keluar bukan kalian jelek, tapi kalian bagus. Gue bangga banget bisa melihat kalian bertumbuh. Ada beberapa nama sebenarnya yang bisa jadi bintang besar. Jadi satu nama yang akan Saya selamatkan adalah Edillion," kata Gamal dari meja juri di MNC Studio Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis 18 Mei 2018.

"Tiga terbawah adalah yang paling gue favorit kalian. Ini berat tapi memang harus begini, kita akan selamatin Jere," timpal Denada.

Praktis tersisa lima peserta dari team boys dan girls. Formasi dari team boys yakni JO (Medan), Jere (Medan), Adith (Bandung), Fauzan (Bandung) dan Angga (Bogor). Sedangkan dari team girls ada nama Dinda (Jakarta), JC (Yogyakarta), Licya (Jakarta), Edillion (Jakarta) dan Wanda (Bogor).

Kendati begitu, baik Eky dan Zinnia sempat memberikan kata perpisahan untuk para judges hingga orang-orang yang mendukungnya dalam panggung The Next Boy/Girl Band season 2. Zinnia malah memprediksi bahwa dirinya yang pantas keluar, sebab ia menyadari begitu lemah ketika harus memperlihatkan aksi nge-dance.

 

Sementara dari Eky meminta maaf pada para penggemarnya yang telah setia mendukung. Disamping itu, ia juga memberikan dukungan pada teman-temannya yang masih berjuang dalam panggung The Next Boy/Girl Band season 2.

"Emang prediksi (Zinnia) pasti keluar. Zinnia lemah di dance. Zinnia ama temen yang laen uda kaya saudara sendiri," ujar Zinnia sembari menitihkan air mata.

"Sebelumnya Eky pengen minta maaf yang uda dukung. Gue pengen ngeliat kalian debut (team boys), enggak Ada lagi eliminasi," tutup Eky.

The Next Boy/Girl Band season 2 dipastikan akan berjalan seru pada Minggu selanjutnya. Pasalnya baik team boys yang bernama XCITE akan beradu dengan team girls yakni SNG. Oleh sebab itu mari kita tunggu siapakah yang akan menjadi The Next Boy/Girl Band season 2.

(aln)