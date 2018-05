JAKARTA - The Next Boy/Girl Band kembali bergulir di MNC Studio, Jakarta Barat pada Kamis 18 Mei 2018. Team boys membuka penampilan dengan lagu yang bertajuk Till It Hurt. Sontak melihat team boys yang terdiri dari enam orang cowok tampan di atas panggung, membuat penonton langsung bersorak-sorai.

Lebih lanjut, penampilan team boys juga ditemani oleh judges yakni Denada. Denada pun menampilkan kemampuannya dengan aksi nge-rap. Lagi-lagi penonton langsung berteriak histeris melihat kolaborasi Denada dengan team boys.

Disela-sela penampilan team boys, team girls juga membuka penampilan lewat Policeman. Tak mau kalah, team girls juga tancap gas dengan aksi dance memukau yang seolah mengajak penonton ikut berjingkrakan.

Hanya berselang beberapa menit, team boys kembali tampil dengan membawakan lagu Fire. Berganti kostum dengan hitam merah, team boys lagi-lagi mampu membuat penonton bersorak-sorai. Tak hanya itu dari pantauan Okezone, judges pun ikut bergoyang dengan hentakan musik yang disuguhkan team boys.

Walhasil penampilan team boys mendapat pujian dari judges yakni Denada, Nino 'RAN' dan Dewi Gita. Bagi Nino, penampilan team boys merupakan penampilan yang apik. Sampai-sampai tercetus dari mulut Nino bahwa begitu sulit bila harus mengeliminasi salah satu team boys.

"Itu bener-bener performance judulnya Fire, keren banget. Susah ya milih siapa ya harus keluar malam ini," kata Nino dari meja judges.

 

Hal senada tampak diucapkan oleh Dewi Gita dan Denada yang menjadi judges dari team boys. Keduanya pun tampak puas dengan penampilan dari teams boys.

"Malam hari ini penampilan team boys juara. Paling yang mungkin menggeser nilai mereka adalah attitude," timpal Dewi Gita.

"Team boys keren banget. Menurut gue penampilan kalian tidak bercela," tutup Denada.

Seperti diketahui, formasi dari team boys saat ini terdiri dari enam peserta begitu juga team girls. Pada malam ini bisa dipastikan salah satu dari masing-masing team akan tereliminasi. Saat ini dari team boys ada nama Eky (Banjarmasin), JO (Medan), Jere (Medan), Adith (Bandung), Fauzan (Bandung) dan Angga (Bogor). Sedangkan dari team girls ada nama Dinda (Jakarta), JC (Yogyakarta), Zinnia (Bali), Licya (Jakarta), Edillion (Jakarta) dan Wanda (Bogor).

(aln)