sesuai dengan janji saya kepada seluruh orang tua dan anak anak di indonesiaa , seperti yg saya bilang saya tdk akan berhenti berjuang u tuk kalian , tapi saya tdk bisa berjuang sendiri atau bergerak sendiri , saya butuh dukungan , dan selama beberapa bulan ini bukan berarti sy diam , tapi saya mencari dan mempelajari , sampai ahirnya saya menemukan satu jalan yg akan membawa saya ke arah sana , dimana saya bisa banyak melakukan hal yg baik dan sy bisa membantu anak anak korban pelecehan dan jg perempuan2 , NASDEM adalah partai yg saya Pilih , bgtu banyak sharing yg kami bahas , dan bgtu antusias sy ingin mewujudkan semua hal yg ada dlm benak saya untuk anak anak korban pelecehan , krn api itu selalu menyala saat saya membahas soal anak anak korban pelecehan , saya tau hati saya ada dstu dan NASDEM bgtu mendukung saya , satu visi satu misi dan saya percaya saya dan Nasdem akan banyak melakukan banyak hal untuk anak anak di indonesia . doa dan dukungan semua teman2 akan sngat berarti untuk kami , #salamperubahan #nasdempartaiku

