HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nafa Urbach Resmi Jadi Anggota DPR, Minta Maaf karena Grogi saat Rapat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |10:55 WIB
Nafa Urbach Resmi Jadi Anggota DPR, Minta Maaf karena Grogi saat Rapat
Nafa Urbach resmi jadi anggota DPR, minta maaf karena grogi saat rapat. (Foto: Instagram Nafa Urbach)
A
A
A

JAKARTA - Nafa Urbach resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Nafa berbagi pengalaman menarik saat pertama kali mengikuti rapat.

Di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan, Nafa Urbach tetap aktif di media sosial. Melalui akun Instagram pribadinya, dia membagikan beberapa potret selama menjalani tugas sebagai anggota DPR RI yang baru. Salah satu momen yang membuatnya malu ketika Nafa melakukan kesalahan saat rapat.

Tampaknya, sebagai anggota dewan yang baru, Nafa merasa gugup dan salah mengucapkan gelar seseorang.

"Kejadian setelah salah ngomong di rapat saking groginya, harusnya doctor jadi dokter, padahal yang dampingi saya dua orang profesor doctor semua," tulis Nafa Urbach, dikutip Okezone.com dari Instagram pribadinya @nafaurbach, Minggu (6/10/2024).

Mantan istri Zack Lee itu meminta maaf atas kesalahannya. 

"Mohon maaf atas kegrogian ini yaah teman-teman," tulis Nafa Urbach.

 

