Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nafa Urbach Sentil Kepala BPJS Kesehatan Magelang karena Pelayanan Buruk: Jangan Main-Main Anda

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |13:02 WIB
Nafa Urbach Sentil Kepala BPJS Kesehatan Magelang karena Pelayanan Buruk: Jangan Main-Main Anda
Nafa Urbach Sentil Kepala BPJS Kesehatan Magelang karena Pelayanan Buruk: Jangan Main-Main Anda (Foto: IG Nafa)
A
A
A

JAKARTA - Nafa Urbach selaku Anggota DPR Komisi IX mengungkapkan kekecewaan soal pelayanan BPJS Kesehatan melalui laman Instagramnya.

Nafa menilai pelayanan BPJS Kesehatan masih kurang maksimal untuk masyarakat kecil terutama di Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung sebagai daerah pemilihannya (Dapil).

Dalam unggahannya, Nafa juga menyentil Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Magelang, Maya Susanti. Dia menegaskan, Maya harus bertanggung jawab soal pelayanan BPJS Kesehatan yang belum maksimal di wilayahnya.

Nafa Urbach Sentil Kepala BPJS Kesehatan Magelang: Jangan Main-Main Anda
Nafa Urbach Sentil Kepala BPJS Kesehatan Magelang: Jangan Main-Main Anda

"Warga Magelang yang kesulitan mengurus BPJS Kesehatan harap lapor ke saya! Teruntuk Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Magelang, Maya Susanti, jangan main-mainlah Anda!" tulis Nafa Urbach dikutip dari akun @nafaurbach, Rabu (26/2/2025). 

"Kalau kami saja susah urusan sama BPJS Kesehatan Magelang, gimana masyarakat kecil. Jangan main-mainlah Anda. Teruntuk Maya Susanti!" tambahnya. 

Lebih lanjut, Nafa meminta Maya Susanti untuk lebih serius lagi dalam menjalankan program dari pusat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/33/3167005/nafa_urbach-io9e_large.jpg
Properti Mewah Nafa Urbach yang Dijarah Pendemo Ternyata Rumah Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166603/nafa_urbach-vA4x_large.jpg
Publik Desak Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya Mundur dari DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164960/nafa_urbach-m4FV_large.jpg
Nafa Urbach Minta Maaf usai Dihujat soal Tunjangan Rumah Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/33/3071446/nafa_urbach-QClk_large.jpg
Nafa Urbach Resmi Jadi Anggota DPR, Minta Maaf karena Grogi saat Rapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/33/3069646/nafa_urbach-849M_large.jpg
Intip Wajah Tegang Nafa Urbach saat Dilantik Jadi Anggota DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/33/2947525/nafa-urbach-dan-zack-lee-didoakan-rujuk-gegara-kompak-liburan-bareng-anak-ke-korea-iTYsk6ic6P.jpg
Nafa Urbach dan Zack Lee Didoakan Rujuk Gegara Kompak Liburan Bareng Anak ke Korea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement