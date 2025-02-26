Nafa Urbach Sentil Kepala BPJS Kesehatan Magelang karena Pelayanan Buruk: Jangan Main-Main Anda

Nafa Urbach Sentil Kepala BPJS Kesehatan Magelang karena Pelayanan Buruk: Jangan Main-Main Anda (Foto: IG Nafa)

JAKARTA - Nafa Urbach selaku Anggota DPR Komisi IX mengungkapkan kekecewaan soal pelayanan BPJS Kesehatan melalui laman Instagramnya.

Nafa menilai pelayanan BPJS Kesehatan masih kurang maksimal untuk masyarakat kecil terutama di Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung sebagai daerah pemilihannya (Dapil).

Dalam unggahannya, Nafa juga menyentil Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Magelang, Maya Susanti. Dia menegaskan, Maya harus bertanggung jawab soal pelayanan BPJS Kesehatan yang belum maksimal di wilayahnya.

"Warga Magelang yang kesulitan mengurus BPJS Kesehatan harap lapor ke saya! Teruntuk Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Magelang, Maya Susanti, jangan main-mainlah Anda!" tulis Nafa Urbach dikutip dari akun @nafaurbach, Rabu (26/2/2025).

"Kalau kami saja susah urusan sama BPJS Kesehatan Magelang, gimana masyarakat kecil. Jangan main-mainlah Anda. Teruntuk Maya Susanti!" tambahnya.

Lebih lanjut, Nafa meminta Maya Susanti untuk lebih serius lagi dalam menjalankan program dari pusat.