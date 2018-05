LOS ANGELES – Strategi promosi dan marketing film Deadpool 2 memang tak perlu dipertanyakan lagi. Ide-ide gila nan kreatif bisa direalisasikan dengan ekseskusi yang menarik.

Salah satunya adalah pemilihan Celine Dion sebagai pengisi lagu soundtrack Ashes. Siapa yang pernah mengira film segila Deadpool memiliki soundtrack menyedihkan seperti lagu Ashes?

Apalagi lagu tersebut dinyanyikan oleh seorang Celine Dion. Namanya sudah dikenal sebagai diva dengan salah satu lagu soundtrack Titanic, My Heart Will Go On-nya.

Dalam sebuah wawancara bersama Variety, sutradara Deadpool 2 David Leitch mengungkapkan bagaimana terpilihnya Celine untuk mengisi soundtrack film tersebut. Rupanya, Ryan Reynolds yang memerankan Deadpool, turun langsung untuk mengajak Celine di film Deadpool 2.

“Ryan yang mengajaknya. Aku pikir itu seperti ajakan seorang selebriti ke selebriti lainnya. Dia mengirim surat yang sangat bagus, dan Celine meresponsnya dengan cepat. Jadi, kami pun menyambutnya dengan bersemangat. Kami seperti anak-anak perempuan kecil, ‘Oh Tuhanku! Dia akan menyanyikan lagunya! Dia akan melakukannya! Itu adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan,” ujar Leitch.

Buah dari kerja sama Deadpool bersama Celine Dion adalah sebuah video musik Ashes. Dalam video tersebut, Celine bahkan harus beradu akting dengan Ryan.

“Tidak ada orang lain yang kami pikir cocok dengan DNA Deadpool. Dia adalah seorang penyanyi ikonik, dengan suara yang luar biasa. Tapi dia juga sangat cocok untuk dunia kami. Dan wow! selera humornya sangat baik, sungguh seorang penyanyi profesional yang hebat,” puji Leitch.

Pengalaman syuting video musik Ashes lantas menjadi sebuah pengalaman tak terlupakan bagi Letich dan krunya. Itu adalah pengalaman pertama baginya dalam 20 tahun perjalanan karier di kursi sutradara.

(aky)