Si bayiiiii yang lagi doyan marah marah, doyan teriakkkk, isengin kakaknyaaa, suka nekat nyobain apa ajaaa, gak bisaaaaaa diem banget, dan tukang ketawa sama tukang joged iniiii hari ini udah satu tahun!!! Betapa umi gak nyangka perkembangan kamu cepet banget, seperti baru kemarin aja semuanya dekkk ❤️ Selamat ulang tahun Langit! Umi, Abi, dan kakak Embun selalu mendoakan yang terbaik buat adek Langit 💋 #langitsatutahun #theanandayu . Makasihhh kuee baby shark-nyaaa @sekarwangicake ❤️❤️❤️

