HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Motor Antik Ananda Omesh yang Dilelang untuk Palestina Sudah Ditawar Rp215 Juta

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |10:52 WIB
Omesh lelang motor untuk bantu masyarakat Palestina (Foto: Instagram/omeshomesh)
JAKARTA - Ananda Omesh melelang motor kesayangannya jenis Royal Enfield Classic 500 'PEGASUS' yang hanya ada 40 unit di Indonesia dan 1000 unit di dunia untuk dilelang. Nantinya, hasil lelang tersebut akan seluruhnya didonasikan oleh suami Dian Ayu ini untuk membantu masyarakat di Palestina.

Menariknya, ada banyak orang yang tertarik untuk bisa mendapatkan motor antik milik bapak .. anak tersebut. Bahkan per hari Minggu, 5 November 2023, motor Omesh sudah ditawar dengan harga Rp215 juta.

Meski begitu, Omesh tidak lantas langsung mengambil penawaran menarik tersebut. Ia bahkan mengaku masih membuka lelang motor antiknya hingga Selasa, 7 November mendatang. Ia pun berharap akan ada orang yang menawar dengan harga lebih tinggi lagi.

"Alhamdulillah, per hari Minggu, 5 November 2023 pukul 19.00 WIB, penawar tertinggi di Rp215 juta. Lelang dibuka hingga hari Selasa," ujar Omesh dalam Instagram Storynya.

"MasyaAllah tabarakAllah. Semoga Allah ringankan kita untuk berbuat baik dan berbagi," sambungnya.

Halaman:
1 2
