HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ananda Omesh Mudik Lebaran ke 3 Kota: Mumpung Orangtua Masih Ada

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |06:30 WIB
Ananda Omesh Mudik Lebaran ke 3 Kota: Mumpung Orangtua Masih Ada
Ananda Omesh dan istri mudik Lebaran ke tiga kota tahun ini. (Foto: Instagram/@omeshomesh)
JAKARTA - Presenter Ananda Omesh akan merayakan Lebaran di tiga kota pada tahun ini. Momen dirinya melakukan perjalanan mudik bersama istri dan anak-anaknya pun diunggah lewat akun Instagram pribadinya. 

“Tradisi mudik keluarga kami dimulai hari ini. (Dari) Jakarta - Surabaya - Jakarta - Sukabumi - Bandung - Jakarta,” ujarnya dalam unggahan pada 9 April 2024. 

Dalam unggahan tersebut, Omesh memperlihatkan momen dirinya, sang istri, dan tiga anak mereka berada di bandara dan di dalam pesawat. Alasan kuat sang presenter mengusahakan mudik setiap tahun adalah karena orangtua. 

“Mumpung orang tua masih ada. Walaupun terkadang mereka kayak biasa saja (kita pulang), tapi bisa dirasakan kok bagaimana bahagia dan excited-nya mereka pas tahu anak cucunya mau datang ke rumah,” katanya menambahkan. 

Ananda Omesh mudik Lebaran ke tiga kota. (Foto: Instagram/@omeshomesh)

Karena itu, dia dan istri selalu berusaha untuk mudik bersama anak-anak ke kampung halaman di momen Lebaran. Omesh pun turut mendoakan agar para pemudik lain juga bisa selamat di perjalanan dan berkumpul dengan keluarga. 

“Semoga dimampukan buat yang belum bisa mudik. Semoga selamat sampai tujuan yang sedang di perjalanan, semoga berbaikan yang sedang berseberangan,” tutur Ananda Omesh pada akhir unggahannya.*

(SIS)

