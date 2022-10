JAKARTA - Ananda Omesh menyampaikan cerita menariknya saat touring ke Amerika Serikat bersama geng motornya, The Prediksi. Di sana, dia menyewa motor milik vokalis The Click Five, Kyle Patrick Dickherber.

"Jadi itu (motor) dulu memang disewa juga sama teman saya dari Indonesia juga, terus dia ngabarin. 'lo mau pakai motor ini? Itu motor teman gue', akhirnya kita kenalan, WhatsApp-an," kata Omesh, ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Namun Omesh ternyata tak tahu bahwa orang yang menyewakan motor itu adalah vokalis Click Five. Dia justru baru sadar ketika rekannya, Surya Insomnia, memberitahu.

"Terus gue baru tahu. Tahunya dari Surya. 'Lu tahu enggaj dia anak band? The Click Five',Hah? Yang nyanyi Happy Birthday? Oh mantap," tuturnya.

Omesh menceritakan bahwa dia menyewa motor milik sang musisi dengan menggunakan aplikasi yang lumrah digunakan di Amerika. Orang dengan bebas menyewakan motor pribadinya dengan biaya yang beragam.

"Pakai aplikasi. Di Amerika ada aplikasi untuk menyewa motor-motor koleksi pribadi. Jadi kayak sharing motor. Gue punya motor, boleh disewain ke orang-orang yang lagi ada di kota itu," kata Omesh. "Biaya sewanya, dari mulai USD 100 sampai USD 400. Tergantung motornya, terus di luar asuransi dan administrasi," sambungnya. Kehadiran Kyle ini sempat diabadikan di kanal YouTube Andre Taulany dalam video berjudul 'The Prediksi Goes to America Part 4..Sewa Motor Langsung Sama Bule Amerika'. Dalam kesempatan itu, pelantun Just The Girl itu tampak berinteraksi dengan sejumlah anggota The Prediksi.