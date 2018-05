JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan artis Samuel Zylgwyn dan Franda. Pada Minggu 29 April kemarin, Franda diketahui telah melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Zylvechia Ecclesie Heckenbücker.

Putri kecilnya tersebut diketahui telah lahir sekira pukul 07.20 WIB di salah satu rumah sakit. Bahkan kabar bahagia tersebut sempat dibagikan oleh pasangan yang menikah pada 8 Agustus 2016 lalu.

(Baca juga: Selamat, Franda Melahirkan Putri Pertama)

"Welcoming our beautiful little angel... ~ Zylvechia Ecclesie Heckenbücker ~ Born on April 29, 2018, At 7.20 a.m," tulis Franda pada keterangan foto sang putri.

Melihat nama yang diberikan oleh Samuel Zylgwyn dan Franda, masyarakat tentu mengaku kesulitan untuk membaca nama bayi perempuan tersebut. Bahkan salah satu netizen mengaku bahwa lidah mereka mengalami keseleo akibat kesulitan membaca nama dari anak Mue dan Franda ini.

(Baca juga: Hamil Anak Pertama, Franda Tak Percayai Mitos)

"Namanya keren bngt.. sampe susah ni nyebutnya.. keseleo lidahnya @samuel_zylgwyn @frandaaa87," tulis shelva.yulistri.

"Tolong kasih tau gimana cara baca nama anaknya," tulis dhentiest23.

"Ini nanti kalau lg di tempat pendaftaran. Pas si anak sebutin namanya. Si admin nya bingung ngetiknya. Hihi. Sehat sehat selalu yaa baby cantik dan mommy nya. Selamat ka samuel," tulis crestara_putri.

(sus)