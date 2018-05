JAKARTA - Kabar bahagia datang bertepatan dengan hari libur saat ini. Ya, Franda dan Samuel Zylgwyn dikaruniai putri cantik nan lucu pada hari ini.

Lewat akun instagram milik Franda, ia mengumumkan kabar bahagia tersebut sambil memperlihatkan foto putri kecilnya yang baru lahir.

"Welcoming our little angel.. ~ Zylvechia Ecclesie Heckenbücker ~ . Born on April 29, 2018 At 7.20 a.m," tulis Franda di instagramnya.

Tak hanya itu, Samuel pun turut membagikan moment bahagianya lewat akun instagramnya. Ia mengunggah foto tengah menggendong putri pertamanya tersebut.

"Welcoming our angel Zylvechia ecclesie heckenbücker 👨‍👩‍👧 Love you ❤️," tulis Samuel.

Berbagai ucapan pun hadir dari para netizen di moment bahagia pasangan selebriti tersebut.

"Congrats Frandaaa.. Cakep bangeet," tulis anastasiaastrid.

