LOS ANGELES - Hadirnya Avengers: Infinity War tentu membuat beberapa film dari rumah produksi lain menurun secara pendapatan. Maklum saja, Infinity War merupakan proyek jangka panjang dari Marvel Studios yang melibatkan puluhan pemain kelas A Hollywood.

Salah satu korban dari kehadiran Infinity War di bioskop adalah film Rampage yang dibintangi oleh Dwayne “The Rock” Johnson. Setelah dua pekan menguasai box office AS, Rampage resmi turun tahta dengan pendapatan yang anjlok drastis.

The Rock pun tak malu mengakui kekalahannya kali ini. Melalui akun Instagramnya, pria berkepala plontos tersebut mengucapkan selamat atas kemenangan mutlak Avengers: Infinity War.

“Terima kasih kepada semuanya yang telah membuat Rampage menjadi film nomor satu di dunia selama dua pekan beruntun. Terima kasih banyak, dari lubuk hati terdalam aku merasa sangat bersyukur. Tapi seperti kebanyakan, semua perjalanan pasti ada akhirnya. Pada hari ini aku ditendang oleh para Avengers. Selamat untuk semuanya, kru, para pemain, filmnya sangat keren,” ucapnya di video tersebut.

Dalam video itu, The Rock juga menyebutkan nama Chris Pratt, pemeran Star-Lord dalam Guardians of the Galaxy dan Avengers: Infinity War. Ia mengaku berteman dekat dengan Pratt bahkan sering berlatih bersama di sebuah pusat kebugaran bernama Iron Paradise. The Rock lalu mengarahkan kameranya kepada sebuah papan di mana namanya dan Pratt tertulis bersandingan.

Pada bagian akhir video, pemain Jumanji: Welcome to the Jungle ini bahkan menyebut bahwa dirinya memiliki satu ide untuk Pratt. Entah itu akan berakhir dengan sebuah kolaborasi atau tidak namun menarik rasanya jika The Rock berkolaborasi dengan Chris Pratt.

Rampage memajukan jadwal penayangan setelah Marvel mengumumkan akan menayangkan Avengers: Infinity War sepekan lebih awal. Tak ingin berduel secara langsung di bioskop, Rampage pun melakukan hal yang sama. Keputusan tersebut merupakan keputusan terbaik karena setidaknya Rampage bisa menarik penonton sampai dua pekan di tengah-tengah kehadiran film A Quiet Place.

(sus)