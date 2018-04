JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan Agnez Mo. Seorang penyanyi sekaligus musisi dan aktris itu tak hanya terkenal di Tanah Air melainkan juga sudah menancapkan cakarnya ke luar negeri. Langkahnya yang kian bersinar nampaknya akan segera menembus pasar Amerika Serikat (AS).

Bukan tanpa alasan, penyanyi berusia 31 tahun itu baru-baru ini secara resmi menandatangani kontrak dengan salah satu label rekaman di AS, yakni 300 entertainment yang juga pernah menaungi sejumlah musisi besar seperti Justine Timberlake dan lainnya.

Sampai-sampai sebuah media asing memberitakan dirinya yang baru saja bergabung itu. Dalam pemberitaannya Billboard menyebutkan bahwa pengumuman bergabungnya Agnez Mo kedalam 300 entertainment pada 25 April 2018. Johnny Wright yang merupakan manager dari Justine Timberlake, dan Janet Jackson akan membimbing karier Agnez.

Atas pemberitaannya itu Agnez mengucapkan terimakasih kepada Billboard. Tak lupa dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada para pendukungnya. "Thanks for all your support ‚̧ @billboard To all Agnationz, much love.. @the.agnation," tutur Agnez di Instagram pribadinya.

Dalam pemberitaan itu CEO 300 entertainment Kevin Liles mengaku senang memiliki Agnez. Ia percaya diseluruh dunia ada superstars dan Agnez salah satunya.

"Ketika kami terus membangun jejak international kami, kami percaya ada superstars di seluruh dunia. Internet telah membawa kami lebih dekat tetapi kami masih bangga pada hubungan emosional yang dimiliki mitra kami dengan para penggemar mereka melalui seni mereka. Agnez mewujudkan 300 etos. Senang memiliki dia dan timnya sebagai mitra," terangnya.

Agnez juga mengungkapkan bagaimana perasaannya yang telah bergabung dengan 300 entertainment. "Aku selalu percaya bahwa keajaiban dalam seni ada di dalam jiwa: cinta dan semangat. Itulah sebabnya, penting bagiku untuk memiliki tim yang percaya padaku dan 'karya seniku' sebanyak yang aku ciptakan," tutur Agnez.

Sejumlah penggemar Agnes di akun Intagramnya pun tak mau ketinggalan akan momen bahagia itu. Sedikitnya ada 160.309 yang menyukai postingannya itu. Tak jarang diantara mereka pun memberikan ucapan support Agnes seperti diungkapkan @widiw_awan.

"Ahlahamdulillah semangat terus nci," tulisnya.

(edi)