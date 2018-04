JAKARTA - Langkah Agnez Mo untuk mengembangkan sayapnya di industri musik internasional semakin mantap. Setelah mengeluarkan album internasional "X", kekasih Wijaya Saputra itu kini resmi bergabung dengan salah agensi di Amerika Serikat, 300 Entertainment.

Agnez telah resmi menandatangani kontrak dengan 300 Entertainment. Kabar baik ini diumumkan pada Rabu 25 April 2018.

Lewat akun Instagramnya, Agnez mengumumkan pencapaian internasional terbarunya itu. Sembari mengunggah potongan berita dari Billboard tentang bergabungnya dia di bawah 300 Entertainment, penyanyi 31 tahun tersebut berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya.

"Aku selalu percaya bahwa sihir dalam seni itu terletak di jiwa, cinta, dan passion. Itulah mengapa penting bagiku untuk memiliki sebuah tim yang percaya padaku dan 'seni'ku," tulis Agnez di Instagram.

Ia melanjutkan, "Memperlakukanku seperti keluarga mereka dan berjuang untukku seperti satu entitas. Sebuah tim yang berpikir dan bertindak outside the box dan yang akan memindahkan kotak-kotak itu denganku. Mereka yang mendukung dan bergerak untuk yang tidak mungkin."

Komentar juga datang dari Kevin Liles, CEO dari 300 Entertainment. Menurut Kevin, bergabungnya Agnez dalam agensinya adalah bagian dari visi 300 Entertainment untuk mencari bakat-bakat potensial dari seluruh dunia.

"Selagi kami terus membangun jejak langkah internasional kami, kami percaya ada bintang-bintang super di seluruh dunia. Internet membawa kita lebih dekat, tapi kami masih secara bangga mengutamakan jalinan emosional yang dimiliki rekan kami dengan fans mereka lewat seni. Agnez memperlihatkan wujud 300 etos. Senang sekali karena memiliki dia dan timnya sebagai rekan kerja," tutur Kevin seperti dilansir Billboard, Kamis (26/4/2018).

Capaian fantastis Agnez ini tentu tak lepas dari komentar warganet. Di Instagram, warganet ramai mengucapkan selamat kepada Agnez.

"Selamat @agnezmo ! Dijaga terus momennya. Jangan timbul dan tenggelam ya agnez, manfaatkan momen seperti ini, ak berdoa semoga km bisa semakin sukses. Amien," dukung @samzenhiw.

"Congratulations @agnezmo &proud of you❤❤❤," tambah @radityarianto8833.

"Congrats @agnezmo . We always love u, always support u #agnation," sahut @rez_agnation. (lid)

