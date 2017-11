LOS ANGELES – Setelah berhasil merilis album internasional pertamanya, yakni “X”, Agnez Mo masih belum mau berhenti. Alih-alih puas dengan pencapaiannya, Agnez ternyata sudah punya daftar target baru untuk dicapainya. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan Justin Timberlake.

Baca Juga: Selain Cantik dan Baik Hati, Raisa Dipuji karena Taat Beribadah



Baca Juga: Shahrukh Khan Pernah Cemburu pada Kajol-Aamir Khan

Saat mempromosikan album “X” di iHeartMedia, Agnez mengungkap keinginannya untuk berkolaborasi dengan Timberlake. Dengan nada bercanda, kekasih Wijaya Saputra mengirim kode kepada manajernya, Johnny Wright agar bisa membuka jalan kolaborasinya dengan Timberlake.

“Aku tumbuh mendengarkan mereka. Tapi, artis pop sekarang, tentu saja JT. Kalian tahu, Jutin Timberlake. Aku hanya merasa dia adalah salah satu artis terkeren. Dan juga karena kami memiliki manajer yang sama, Johnny Wright,” kata Agnez diikuti tawa.

Di penghujung video yang diunggah di Instagram tersebut, Agnez berbisik, “Kolaborasi (dengan Timberlake), Johnny.”

Untuk mengembangkan kariernya di Amerika, Agnez memang berada di bawah naungan manajemen Johnny Wright, yaitu Wright Entertainment Group (WEG). Agnez dan Wright sudah bekerja sama sejak Agustus 2014 ketika pelantun Long As I Get Paid tersebut memulai karier internasionalnya.

Justin Timberlake bukanlah satu-satunya musisi Hollywood yang berada di bawah naungan WEG. Selain mantan personel N Sync itu, WEG juga menaungi Lance Bass, Akon, serta Incubus.

Baca Juga: Raisa-Hamish Daud Nikah 3 September, Undangan Mulai-Disebar



Baca Juga: Sebelum Nikahi Hamish Daud, Raisa Rajin Angkat Barbel Seberat 45 Kg

Di sisi lain, Agnez tengah aktif mempromosikan album internasional pertamanya. Salah satu cara yang ditempuh Agnez untuk mengenalkan lagu-lagu di album barunya adalah dengan melakukan interview di radio-radio Amerika.

Album “X” diluncurkan pada 10 Oktober 2017. Album tersebut berisi 10 lagu seperti Long As I Get Paid, Damn I Love You, dan Million $ Lover yang merupakan tiga track unggulan di “X”. Untuk album pertamanya ini, Agnez merilisnya dalam bentuk Digital Download.

(edi)