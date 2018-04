JAKARTA – Di seri terbaru film Avenger: Infinity War terdapat sosok Thanos yang diperankan Josh Brolin. Ia berasal dari Planet Titan dan datang ke Bumi untuk mengumpulkan enam buah Infinity Stone atau Batu Keabadian.

Guna mewujudkan keinginan ini, Thanos mengirim Loki yang diperankan Tom Hiddleston untuk mengambil Tesseract yang merupakan salah satu Infinity Stone.

Selain itu, Thanos juga mengirim tokoh-tokoh bernama Gamora (Zoe Saldana) dan Nebula (Karen Gillan). Lalu Tim Black Order yang berisi Proxima Midnight (Carrie Coon), Cull Obsidian (Terry Notary), Corvus Glaive (Michael Shaw), dan Ebony Maw (Tom Vaughan-Lawlor) yang juga untuk mengumpulkan Infinity Stone.

Selanjutnya, Thanos juga sempat mengirim Ronan the Accuser (Lee Pace) untuk merebut Batu Kekuatan atau Power Stone. Namun, ia justru melakukan pengkhianatan.

Lalu, mengapa enam buah Infinity Stone begitu menjadi rebutan para tokoh di film Avenger: Infinity War? Berikut ini alasannya disertai sejumlah keunggulannya.

• Space Stone atau lebih dikenal dengan Tesseract mampu mengontrol antariksa dan menciptakan portal. Sebelum memasuki Avengers: Infinity War, Tesseract ada di dalam genggaman Loki. Putra adopsi Odin itu mengambil Tesseract saat Asgard dihancurkan dalam Thor: Ragnarok.

• Mind Stone atau Batu Pikiran pertama kali muncul dalam post-credit film Captain America: The Winter Soldier pada 2014. Batu ini bisa mengontrol pikiran orang lain.

• Reality Stone, or Aether, adalah Batu Realitas yang awalnya terbuat dari sejenis liquid. Batu ini pertama kali diperkenalkan dalam Thor: The Dark World pada 2013. Kini Aether dipegang The Collector (Benicio del Toro).

• Power Stone biasa disebut juga sebagai Batu Kekuatan. Setelah diamankan oleh pasukan Guardians of the Galaxy, Batu ini diserahkan kepada Nova Corps agar terlindung dari orang jahat.

• Time Stone adalah Batu Waktu yang digunakan untuk menjebak inlis antardimensi bernama Dormammh yang muncul di film Doctor Strange. Saat ini Batu berwarna hijau itu terkalung dan menjadi sumber kekuatan bagi Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

• Soul Stone atau Batu Jiwa adalah satu-satunya batu yang belum terlacak keberadaannya. Sutradara Russo bersaudara sengaja menyimpan rahasia tentang keberadaan batu ini agar menjadi sebuah twist tersendiri. Wong (Benedict Wong) pernah mewanti-wanti Doctor Strange dan mengatakan bahwa batu tersebut memiliki kekuatan yang paling besar di antara kelima batu lain.

