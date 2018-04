JAKARTA - Maria Simorangkir akhirnya dapat menyandang predikat sebagai the next Indonesian Idol 2018, setelah mengalahkan Abdul asal Denpasar. Maria tampil begitu apik dengan membawakan dua lagu yakni Stand Up For Love yang dipopulerkan oleh Destiny Child dan lagu kolaborasi bersama Sandhy Sondoro yakni Tak Pernah Padam dan Gejolak Cinta. Dengan suara power yang dimilikinya, Maria berhasil menaklukan hati juri.

Sontak dengan kemenangan Maria, kelima juri seperti Maia Estianty, Judika, Armand Maulana, BCL dan Ari Lasso menyambutnya dengan baik. Maia Estianty misalnya menyebut bahwa kemenangan Maria sesuai dengan ekspektasinya. Terlebih Maria memang digadang-gadang sebagai kuda hitam pada Indonesian Idol 2018. Sempat dipandang sebelah mata, tapi Maria berhasil membuktikannya.

"Sesuai ekspektasi ya. Sebenarnya enggak cuman dia (Maria), sebenarnya ada beberapa nama yamg layak di grand final. Tapi Maria itu salah satu dari awal yang proses eliminasi. Kita bilang dia adalah kuda hitam. Dia punya teknik yang tinggi," kata Maia Estianty saat dijumpai di Ecovention Ancol, Jakarta Utara.

Berbeda dengan Ari Lasso yang justru menyebut bahwa Maria dan Abdul memang layak berada di panggung Gran Final Indonesia Idol 2018. Rasa bangga pun diungkapkan Ari Lasso atas kemenangan Maria menjadi the next Indonesian Idol 2018.

"Dua-duanya sangat layak di grand final. Maria dan Abdul juara, gue ikut bangga, kita bersama-sama dititik ini, selamat untuk Maria," sambung Ari Lasso.

Senada apa yang disampaikan oleh Ari Lasso, Bunga Citra Lestari menyampaikan hal yang sama. Setidaknya Maria dan Abdul telah berhasil menaklukan panggung Indonesian Idol. Namun bagi Maria sendiri, BCL beranggapan bahwa Maria salah satu kontestan Indonesian Idol yang mempunyai daya serap ilmu yang cepat untuk menerima segala masukan juri.

"Kalau buat aku kedua grand final mang layak sekali, kita bangga sama mereka berdua. Maria daya serap ilmunya cepat banget. Ada beberapa orang berkomentar Maria cuma teriak-teriak aja, tapi Maria menyanyi itu merdu," ujar Bunga Citra Lestari.

Armand Maulana yang juga menjadi saksi perjalanan Maria, juga menilai bahwa kontestan asal Medan ini layak jadi juara. Hal itu ditenggarai lantaran penampilan Maria makin hari makin spektakuler.

"Paling stabil kemampuannya itu Abdul dan Maria. Maria memang pantas jadi juara," kata Armand Maulana singkat.

Sedangkan Judika yang memberikan komentar terkahir juga menyebutkan hal yang sama dari keempat juri lainnya. Konsistensi dan perjuangan Maria begitu diapresiasi oleh Judika.

"Yang jelas bangga dengan Maria dan Abdul. Perjuangan sesungguhnya ketika mereka setelah ini. Tapi konstitensi dari Maria saya apresiasi," tutup Judika.

Selain itu dengan kemenangan Maria pada ajang Indonesian Idol 2018, remaja 16 tahun ini berhak mendapatkan kontrak eksklusif dari label Universal Music Indonesia. Tak hanya itu, Maria pun berhak mendapatkan uang tunai senilai Rp 150 juta hingga mendapatkan sebuah mobil.

