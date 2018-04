MENDEKATI malam puncak Indonesian Idol Season 9 dan menanti detik-detik lahirnya The Next Indonesian Idol Season 9, dua Grand Finalis sudah mempersiapkan diri untuk penampilan terbaiknya. Maria Simorangkir dan Ahmad Abdul memang seakan tak pernah berhenti memanjakan telinga dan mata para juri, penggemar, serta pencinta Indonesian Idol.

Di malam penentuan Grand Final ini, jangan sampai kontestan kesayanganmu harus menjadi runner up. Daripada khawatir, pastikan jagoan favoritmu menjadi The Next Indonesian Idol Season 9 dengan membantu berikan dukungan untuknya! Selain voting melalui SMS, kamu juga bisa Online Voting dari Opera Mini dan Idolbyopera.com. Caranya mudah dan cepat kok. Cukup download Opera Mini di Google Play atau App Store, kemudian pilih “Indonesian Idol” di homescreen, pilih menu Online Voting, lalu vote idola favorit kamu!

Caranya mudah banget, yuk, ikuti langkah berikut!

1. Download aplikasi Opera Mini di Google Play atau App Store.

2. Pilih “Indonesian Idol” di homescreen, lalu klik button online voting.





3. Vote Grand Finalis favoritmu!

Mudah, kan?

Ini adalah kesempatan terakhir untuk mendukung Grand Finalis idolamu, jadi yuk, segera berikan dukungan. Dimulai dari download Opera Mini dulu, ya!

(hth)