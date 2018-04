TAK terasa empat bulan telah bergulir dan serangkaian penampilan terbaik telah tersajikan di atas panggung Indonesian Idol 2018. Di malam puncak Indonesian Idol 2018, Senin 23 April 2018, akhirnya melalui hasil Online Voting via Opera Mini dan idolbyopera.com serta SMS vote terjawab sudah siapa yang menjadi The Next Indonesian Idol 2018. Nama Maria Simorangkir, Grand Finalis asal Medan, bergaung di panggung akbar ajang pencarian bakat ini sebagai The Next Indonesian Idol 2018 dan unggul dari Ahmad Abdul asal Denpasar.

Setelah sang host, Daniel Mananta, meneriakkan nama Maria, sontak gadis berusia 16 tahun ini langsung memeluk Abdul dengan ekspresi wajah kaget. Kemenangan Maria dalam panggung Indonesian Idol seakan menambahkan daftar panjang penyanyi hebat cetakan ajang pencarian bakat tersebut.

Maria sendiri mengaku bahwa ia tak menyangka atas kemenangannya di Indonesian Idol 2018. Bibirnya tak berhenti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah mendukung perjuangannya untuk tetap berada di atas panggung Indonesian Idol.

Dalam event ini turut hadir perwakilan Opera yaitu Jennifer Hoffman Bjaerke, Product Marketing Director at Opera Software yang juga menyerahkan hadiah kepada pemenang. Sebagai Sponsor Utama, Opera telah memberikan para pengguna Opera Mini akses berbagai konten eksklusif dari Indonesian Idol berupa Sharing Video, cerita seputar Indonesian Idol langsung dalam Konten Idol yang hanya bisa diakses dari Opera Mini. Selain itu di dalam Opera Mini Idol lovers juga dapat melakukan streaming langsung setiap episode Indonesian Idol, dan sebagi platform Online Voting bagi para penggemar Indonesian Idol untuk mendukung Idola kesayangan mereka, hingga terpilihlah Maria Simorangkir sebagai Pemenang Indonesian Idol 2018 ini.

(Foto: Dok. Opera)

Maria yang bernama lengkap Maria Dwi Pertama Simorangkir ini lahir di Medan pada 7 Oktober 2001. Di usianya yang belum 17 tahun, Maria sudah cukup banyak makan asam garam di dunia menyanyi. Putri tunggal dari pasangan Maringan Simorangkir dan Rohani Simanjuntak ini sejak usia 2,5 tahun sudah menunjukkan bakat menyanyi yang menonjol. Tampaknya bakat ini datang dari sang ayah yang juga hobi tarik suara.

Berbagai les diikuti Maria untuk mengembangkan bakatnya, mulai dari les vokal hingga les bermain musik. Tak hanya lihai berolah vokal, Maria juga mahir memainkan alat musik seperti piano, gitar dan biola. Tak heran jika Maria juga dikenal sebagai pianis di Band Pengiring Kebaktian di Gereja HKBP Sei Putih Medan, Sumatera Utara.

Sepak terjang Maria di ajang unjuk bakat ternyata sudah dimulai jauh sebelum Indonesian Idol 2018. Saat Maria masih berumur 12 tahun, dia sudah ikut Indonesian Idol Junior 2014 dan bahkan berhasil masuk 5 besar Idol Junior 2014. Kini di Indonesian Idol 2018, gadis muda yang mengidolakan Anggun, Agnez Mo, Beyonce, dan Rihanna ini semakin berjaya. Dengan warna vokalnya yang khas, Maria yang sempat membawakan lagu Never Enough milik Loren Allred ini mengundang banyak perhatian. Termasuk dari Loren Allred sendiri yang mengapresiasi Maria lewat teleconference!

Di malam Result Show, Maria yang lagu Stand Up For Love dari Destiny’s Child, bahkan memperoleh lima standing ovation dari para juri dan tepuk tangan yang tak berhenti-henti.

Kemenangan Maria tentunya tak terlepas dari dukungan para penggemar, serta kamu yang memilihnya melalui Online Vote di Opera Mini. Kalau kamu ingin tetap update berita tentang kiprah kontestan Indonesian Idol kesayanganmu selanjutnya, bisa kok. Browsing saja dengan Opera Mini! Browsing apapun bisa dilakukan dengan lebih cepat, hemat data, dan asyik dengan Opera Mini.

(hth)