MALAM penentuan siapa yang akan menjadi The Next Indonesian Idol sudah di depan mata. Puncak ajang akbar yang akan digelar pada Senin 23 April 2018 ini tentunya sudah ditunggu-tunggu semua orang, terutama para pencinta Indonesian Idol.

Ibaratnya pemanasan, dua Grand Finalis Indonesian Idol menjumpai para penggemarnya via live Instagram pada Jumat 20 April 2018. Live Instagram dan ngobrol bareng Ahmad Abdul dan Maria Simorangkir ini dikemas dengan hangat dan seru.

Abdul dan Maria saling bercerita tentang pengalaman dan apa yang dirasakannya menjelang malam penentuan. Uniknya, semakin dekat dengan malam puncak tersebut, keduanya mengaku sudah tak gugup lagi.

"Nggak deg-degan sih," ujar Abdul.

"Enjoy-enjoy saja sih sebenarnya kita. Kita sudah nggak ada deg-degan lagi sih," timpal Maria.

Kendati sudah tak lagi deg-degan, keduanya mengaku tetap merasakan adanya beban untuk malam penentuan nanti. Abdul dan Maria tidak menyangka bahwa di malam penentuan nanti, mereka harus menampilkan sesuatu yang spesial karena akan tetap dinilai oleh dewan juri. Namun apapun itu, keduanya akan berusaha menampilkan yang terbaik.

Meski tengah berjuang bersama memperebutkan juara untuk menjadi The Next Indonesian Idol Season 9, Abdul dan Maria mengaku tidak menganggap hal tersebut sebagai salah satu bentuk dari persaingan.

Menurut Maria, ia sudah menganggap semua kontestan Indonesian Idol sebagai bagian dari keluarga, termasuk Abdul. Bahkan, dirinya sendiri merasa tidak sedang berkompetisi dengan Abdul.

"Aku nggak merasa bersaing. Bersaing ya karena kita ada di ajang kompetisi. Tapi kalau dimasukin ke hati, nggak sih," ujar Abdul.

"Kita di sini keluarga, ini kayak bukan kompetisi, ini keluarga. Enggak ada yang saling bersaing," timpal Maria.

(hth)