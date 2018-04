JAKARTA - Kualitas bernyanyi Maria Indonesian Idol memang tidak perlu diragukan lagi. Di babak Grand Final semalam, (16/4/2018) penampilan Maria yang membawakan lagu My Heart Will Go On berhasil membuat juri Bunga Citra Lestari bangga.

Penampilan Maria saat bernyanyi lagu yang dipopulerkan oleh diva dunia Celine Dion itu memang sangat memukau. Tak heran jika malam itu ia berhasil membuat para juri terkesima. Bahkan BCL sampai bangga dibuatnya.

"Aku bangga melihat perkembangan kamu dari pertama kali di ruang audisi dan melihat kamu menjadi seorang bintang seperti ini,” ujar BCL di babak grand final, Senin (16/4/2018).

Melalui penampilannya di lagu My Heart Will Go On, Maria dapat menunjukkan jika usia tidak dapat mengukur kemampuan bernyanyi seseorang. Mengingat, Maria merupakan kontestan termuda di Indonesian Idol. Kontestan yang baru berusia 16 tahun ini, Maria dapat membuktikan bahwa ia dapat menjadi penyanyi yang sangat hebat. Menurut BCL, penampilan Maria dapat mengantarkan kontestan asal medan itu layak menjadi the next Indonesian Idol .

BCL pun menambahkan jika di malam grand final ini, Ia merasa haru menyaksikan dua kontestan bertahan, yaitu Maria dan Abdul. Menurut BCL, keduanya memiliki kualitas bernyanyi yang mengagumkan. Dengan bebagai tekanan yang diterima mereka setiap minggunya, keduanya berhasil membuktikan jika mereka layak berada di babak Grand Final Indonesian Idol 2018.

Senada dengan BCL, Judika pun memuji penampilan Maria. Judika mengatakan jika pemilihan lagu Maria malam ini sangat luar biasa karena lagu ini terbilang sulit. Namun nyatanya, kesulitan lagu tersebut diimbangi oleh Maria dengan kualitas suara yang tak kalah luar biasa.

Meski menilai penampilan Maria luar biasa, ternyata Judika memiliki sedikit catatan. Menurut runner up Indonesian Idol season 2 ini, di reff pertama Maria kurang maksimal. Namun hal tersebut bukan kekurangan yang fatal.

Hal membanggakan Judikan ungkapkan kepada kedua grand finalis. Judika melihat bahwa kedua kontestan ini selalu membuat lagu-lagu yang dibawakan setiap minggunya menjadi lebih berat seperti menambahkan improvisasi. Mereka berhasil membuat lagu menjadi semakin menantang.

“Aku jujur ya memang hari ini aku pengin membuat sedikit lebih tinggi standarku. Ini kompetisi tetap harus melihat kesiapan yang eksekusinya paling luar biasa. Buat aku kalian berdua hebat banget malam hari ini. Kalau dinilai mungkin sama hebatnya,” ujar Judika.

(ade)