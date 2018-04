JAKARTA - Akun Instagram penyanyi Ratu Rizky Nabila mendadak ramai dengan komentar warganet. Pasalnya, pelantun lagu "Susah Move On" itu terlihat sedang mengungkapkan perasaannya terhadap pesinetron Wendy Wilson.

Ratu Rizky Nabila sempat mengunggah foto Wendy Wilson, yang dikenal lewat aktingnya di sinetron Emak Ijah Pengin ke Mekkah itu, di Instagram, Jumat (13/4/2018).

Yang membetot perhatian, keterangan foto yang dituliskan penyanyi yang baru saja meraih gelar sarjana Ilmu Komunikasi tersebut seperti bernada sindiran.

 

"My cousins from my mom is the best cousins ever. Do i have another cousins ? Hahahaha. I am not even counting you guys . Sorry i have to say this. I say what i want to say . Sederhana namun indah. Yang jaya belum tentu ingat atau berbahagia," tulis Ratu Rizky Nabila.

Belum diketahui maksud postingan yang diunggah Ratu Rizky Nabila ditujukan untuk Wendy Wilson atau orang lain.

Namun, warganet yang sudah lebih dulu melihat postingan tersebut terlanjur berkomentar. Mereka mempertanyakan mengenai keterangan foto yang bernada sindiran terhadap Wendy Wilson.

Sementara itu, Ratu Rizky Nabila tak bereaksi lebih lanjut mengenai maksud postingannya itu. Saat dihubungi pewarta, ponselnya dalam keadaan tidak aktif.

