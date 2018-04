LOS ANGELES – Arnold Schwarzenegger baru saja selesai melewati operasi jantung terbuka. Bintang film Terminator tersebut akhirnya mengungkapkan kondisi terkini kesehatannya pascaoperasi di akhir bulan Maret lalu.

Melalui akun Twitter resminya, Arnold mengunggah sebuah video pendek. Dalam video tersebut ia mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang sudah memberikannya doa dan dukungan agar bisa melewati operasi dengan selamat.

“Terima kasih banyak atas semua doa, kartu ucapan, panggilan telefon, email, sms, dan semua hal yang kalian kirimkan untukku. Aku sangat menghargai itu semua,” ucapnya dalam video tersebut.

Arnold merekam video tersebut sambil duduk di kursi roda dan menjelaskan kepada para penggemar bahwa dirinya kini sering bermain game untuk menyegarkan pikiran dan memori ingatannya. Ia juga berjanji akan tetap memberikan kabar terkini terkait kondisi kesehatannya kepada para penggemar.

Thank you all for caring. We are moving forward! pic.twitter.com/kvauldg3Mq— Arnold (@Schwarzenegger) April 12, 2018