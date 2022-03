LOS ANGELES- Film Eraser:Reborn telah merilis trailer pertamanya. Film ini merupakan reboot dari film yang dibintangi Arnold Schwarzenegger, Eraser yang dirilis pada 1996.

Dalam film tersebut, Arnold Schwarzenegger berperan sebagai John Kruger, seorang Marshall AS dalam Program Perlindungan Keamanan Saksi yang mengkhususkan diri dalam "menghapus" identitas saksi kunci untuk pemerintah (Vanessa L. Williams) dengan memalsukan mereka meninggal.

Bab baru dari film Eraser ini menukar karakter John Kruger (Schwarzenegger) dengan Marsekal AS yang berbeda bernama Mason Pollard yang"berspesialisasi dalam merekayasa kematian palsu para saksi yang tidak perlu meninggalkan jejak keberadaan mereka.

Seperti yang terlihat dalam trailer, film ini sekali lagi berjalan dengan premis misi Eraser yang dikompromikan secara serius, memaksanya untuk melarikan diri dengan saksi kunci yang ada dalam perawatannya.

Pertempuran di kota pelabuhan sepertinya akan menampilkan film aksi biasa untuk setting seperti itu, termasuk tembak-menembak besar dan rentetan ledakan di dermaga; kejar-kejaran kaki dan perkelahian di antara peti-peti pengiriman besar, dan bahkan bentrokan dengan beberapa buaya rawa.Â

Warner Bros. Home Entertainment akan merilis Eraser: Reborn on Digital, Blu-ray, dan DVD pada 7 Juni 2022. Film ini dibintangi oleh Dominic Sherwood (Shadowhunters) sebagai Mason Pollard, Jacky Lai (V-Wars) sebagai Rina Kimura, McKinley Belcher III (Marriage Story) sebagai Paul Whitlock, seorang mentor Pollard, dan Eddie Ramos (Animal Kingdom) sebagai Sugar Jax, seorang gangster lokal.

Eraser: Reborn disutradarai oleh John Pogue (The Quiet Ones, Deep Blue Sea 3) dan ditulis oleh Michael Weiss (Jarhead3: The Siege). Hunt Lowry (Donnie Darko) dan Patty Reed (Pure Country Pure Heart) produser untuk Roserock Films.

(nit)